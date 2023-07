Đi rừng nhặt củi, tá hỏa phát hiện bộ xương người

TPO - Trong lúc đi nhặt củi trong rừng keo gần nhà, hai mẹ con bà N.T.H. ở Quảng Nam tá hỏa phát hiện một bộ xương người nằm lấp ló dưới lá cây khô.

Sáng 14/7, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết: Trước đó chiều 12/7, hai mẹ con bà N.T.H. (trú thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh) trong lúc đi nhặt củi trong rừng keo gần nhà thì hốt hoảng phát hiện một bộ xương người nằm lấp ló dưới lá cây khô.

Giật mình cho rằng đó là bộ xương người đang trong quá trình phân hủy, bà H. liền báo cho lực lượng chức năng.

Có mặt tại hiện trường, qua kiểm tra, công an huyện Phú Ninh xác định đó chỉ là mô hình thường thấy trong ngành y tế, không phải xương người thật. Do đó, công an huyện Phú Ninh đã tổ chức tiêu hủy tại chỗ bộ xương mô hình trên tránh.