Đi lại Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo thông suốt

TP - Mặc dù được dự báo sẽ thiếu phương tiện tham quan dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nhưng vì lý do an toàn, Quảng Ninh quyết định không cấp phép cho hơn 170 tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long.

TP - Từ việc nhiều khách du lịch bị đuối nước, mất an toàn trong kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, chính quyền một số địa phương trọng điểm du lịch biển phía Nam đã tăng cường, siết chặt an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho du khách dịp 30/4 và 1/5.