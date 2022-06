'Đi chợ' bán vải giúp nông nhân Bắc Giang

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh các hoạt động tiêu thụ, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia xuất khẩu vải thiều đến nhiều nước.

Sáng sớm, ông Dương Văn Cần, một người có thâm niên trồng vải ở thôn Thái Hòa, xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên) đèo hơn tạ vải thiều ra một điểm cân gần trung tâm xã để bán. Chỉ sau vài phút mặc cả, hơn tạ vải thiều của ông đã được thương lái mua vời giá 28.000 đồng/kg.

Vải cân xong, thương lái thanh toán tiền cho ông. Cầm số tiền bán vải thiều trên tay, lão nông có hàng chục năm gắn bó với cây vải cười hiền. “Đầu vụ vải thiều sớm, chúng tôi thấy tiêu thụ thuận lợi. Giá bán cao hơn so với năm ngoái từ 4 – 5 giá”, ông Cần vừa lau mồ hôi, vừa nói.

Lão nông Nguyễn Văn Hùng ở xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn hồ hởi kể, vườn vải rộng hơn 2ha của gia đình ông được cấp mã vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Ông phải làm theo quy trình sản xuất vải thiều rất nghiêm ngặt của phía Nhật Bản. Chính vì vậy, quả vải nhà ông có chất lượng cao. Với sự kết nối của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang, vườn vải nhà ông có thương lái đến tận vườn thu mua với giá cao.

“Vừa qua, công ty phía Nhật Bản về tận vườn nhà tôi để kiểm tra quy trình trồng và chăm sóc vải thiều. Hiện việc tiêu thụ vải thiều ở huyện Lục Ngạn thuận lợi nên tôi rất phấn khởi. Việc các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều thời gian qua giúp “nồi cơm” của người trồng vải đầy hơn”, ông Hùng chia sẻ.

Dù vào ngày cuối tuần, nhưng các cán bộ và nhân viên của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang vẫn miệt mài làm việc để đẩy mạnh việc tiêu thụ vải thiều. Trời đã tối, nhiều phòng làm việc vẫn sáng đèn.

Ông Ngụy Đình Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang chia sẻ, việc tiêu thụ vải thiều luôn được lãnh đảo tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm, với mong muốn thương hiệu quả vải Bắc Giang tiếp tục khẳng định và mở rộng ra nhiều nước trên thế giới.

“Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động đưa quả vải tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài nước. Đến nay, quả vải thiều Bắc Giang đã có mặt ở nhiều thị trường khó tính, như Mỹ, Nhật Bản”, ông Nghĩa chia sẻ.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho hay, bước vào mùa vụ vải thiều năm 2022, với nhiều thuận lợi và thách thức mới, tỉnh Bắc Giang đã có sự liên hệ, trao đổi, phối hợp chặt chẽ từ rất sớm với các bạn hàng quốc tế, các tỉnh, thành phố bạn và doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh nông sản.

Theo ông Dương, tỉnh Bắc Giang quyết tâm thực hiện phương châm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tiêu thụ vải thiều, phát huy tối đa các kênh phân phối truyền thống với các bạn hàng trong và ngoài nước. Tỉnh Bắc Giang triển khai hiệu quả kênh phân phối thương mại điện tử, thực hiện linh hoạt phương pháp giao nhận hàng để đảm bảo phòng chống dịch.

“Năm 2022, tỉnh Bắc Giang có khoảng 180.000 tấn vải thiều. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ các điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe, an ninh trật tự, an toàn cho tất cả thương nhân, doanh nghiệp đến với Bắc Giang. Đồng thời, chúng tôi tập trung nguồn lực sẵn sàng đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của đối tác tiêu thụ vải thiều”, ông Dương nhấn mạnh.

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang, hiện vải thiều bán với giá từ 20.000 – 35.000 đồng/kg. Tỉnh Bắc Giang đã ký kết biên bản ghi nhớ với 58 đơn vị tiêu thụ gần 150.000 tấn vải thiều ở thị trường trong nước và xuất khẩu.