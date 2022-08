Đi câu mực cùng chồng, người phụ nữ rơi xuống biển đuối nước

TPO - Sáng 2/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tổ chức họp triển khai quy chế hoạt động, kế hoạch phối hợp thực hiện của Tổ công tác đặc biệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh An Giang.