ĐH Duy Tân tuyển sinh khối ngành Kinh tế-Quản trị, Tài chính-Ngân hàng, Digital Marketing, Logistics 2022

TRƯỜNG KINH TẾ (SBE) CỦA ĐẠI HỌC (ĐH) DUY TÂN HIỆN ĐANG ĐẢM TRÁCH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH:

● Quản trị Kinh doanh với các chuyên ngành:

● Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

● Quản trị Kinh doanh Bất động sản

● Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương)

● Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU (chương trình Tiên tiến và Chất lượng Cao)

● Thương mại Điện tử

● Quản trị Nhân lực

● Marketing (Tiếp thị) với các chuyên ngành:

● Quản trị Kinh doanh Marketing

● Digital Marketing

● Kinh doanh Thương mại

● Tài chính-Ngân hàng với các chuyên ngành:

● Tài chính Doanh nghiệp

● Ngân hàng

● Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU (chương trình Tiên tiến và Chất lượng Cao)

● Kinh tế Đầu tư với chuyên ngành:

● Đầu tư Tài chính

● Kế toán với các chuyên ngành:

● Kế toán Doanh nghiệp

● Kế toán Nhà nước

● Kế toán chuẩn PSU (chương trình Tiên tiến và Chất lượng Cao)

● Kiểm toán

● Quản trị Doanh nghiệp (HP - chương trình Tài năng)

● Quản trị Marketing & Chiến lược (HP - chương trình Tài năng)

● Quản trị Tài chính (HP - chương trình Tài năng)

● Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng (HP - chương trình Tài năng)

● Kế toán Tài chính (HP - chương trình Tài năng)

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế và mở rộng thương mại toàn cầu thì việc hợp tác với các đại học uy tín hàng đầu trên thế giới để tham khảo, chuyển giao chương trình đào tạo, tiếp nhận huấn luyện là việc làm thiết yếu, không thể thiếu để đảm bảo cho sinh viên có đủ năng lực tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa. Nắm bắt xu hướng đó, ĐH Duy Tân đã ký kết với ĐH Bang Pennsylvania (PSU) - là 1 trong 50 trường đào tạo các ngành Kinh tế - Quản trị hàng đầu của Mỹ (theo U.S. News 2022) để tiếp nhận chuyển giao chương trình đào tạo các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng.

Tốt nghiệp từ các chương trình Tiên tiến và Chất lượng Cao này, sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị của ĐH Duy Tân sẽ nhận được từ 19-24 chứng chỉ hoàn tất môn học có giá trị quốc tế do ĐH Bang Pennsylvania cấp.

Nhằm tối ưu hoá công tác đào tạo và học tập, ngay khi nhập học, sinh viên toàn trường đã được học tập với các hệ thống hỗ trợ công tác đào tạo, học tập, cố vấn học tập LMS, LCMS,… mà cụ thể là AMS, MyDTU, SAKAI,... do Trung tâm CSE trực tiếp phát triển và triển khai. Các cán bộ của trung tâm đã tâm huyết soạn thảo các tài liệu hướng dẫn một cách đầy đủ và chi tiết cho sinh viên các ngành, trong đó có các ngành Kinh tế - Quản trị như: tài liệu hướng dẫn sử dụng SAKAI, hướng dẫn tích hợp ZOOM & SAKAI, hướng dẫn tạo Meeting trên ZOOM và thêm sinh viên vào Meeting, hướng dẫn tạo ngân hàng câu hỏi và đề thi trên DTU Testing Service, SAKAI cho giảng viên và các tài liệu hướng dẫn khác. Cũng chính nhờ hệ thống này đã giúp cho sinh viên Duy Tân vào các thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát vẫn có thể chuyển toàn bộ sang học online, thi online, bảo vệ tốt nghiệp online vô cùng thành công trong năm 2021.

Bên cạnh đó, giảng viên Duy Tân còn chú trọng đưa vào các phần mềm đào tạo chuyên sâu về mặt chuyên môn của khối ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính-Ngân hàng, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại Điện tử, Kế toán. Từ đó, sinh viên được học cùng với nhiều phần mềm như SPSS, eView, AMOS trong xử lý phân tích dữ liệu, phần mềm SAP và các ERP Simulation Games để tổ chức các game hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning) thông qua các module thực hành quản lý sản xuất, marketing, tài chính, nhân lực và kế toán. Các phần mềm hỗ trợ kê khai Thuế, phần mềm kế toán FAST, và phần mềm kiểm toán số liệu eCUSAUDIT cũng được đưa vào giảng dạy, đã hỗ trợ tối đa cho sinh viên trong học tập.

Các doanh nghiệp như: Cảng Đà Nẵng, Công ty Cao su Đà Nẵng; các ngân hàng như: Agribank, VietinBank, BIDV, SeABank, Vietcombank; hay các công ty kiểm toán lớn trên địa bàn miền Trung và Tây nguyên như: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA, AAC, AISC, ATAX, AVN, TDK,... đã đón nhiều lứa sinh viên Duy Tân đến thực tập, làm việc và đã có những đánh giá tốt về năng lực sinh viên.

Môi trường học tập năng động với nền tảng kiến thức rộng và sâu đã giúp sinh viên Duy Tân luôn bứt phá ngay trong học tập và trong cả những cuộc thi quốc gia, quốc tế.

Ấn tượng đầu tiên là một nữ sinh đến từ ngành Quản trị Kinh doanh của ĐH Keuka (Mỹ) đã vươn tới tầm cao khi được trao giải thưởng danh giá Women in Business Award cho ý tưởng “Hệ thống Phanh tái tạo chuyển đổi Ma sát thành Điện năng” tại cuộc thi cuộc thi Go Green in The City 2018 diễn ra ở Atlanta, Mỹ. Đó là Nguyễn Thị Thanh, cũng từng là thủ khoa của ĐH Duy Tân với đến 28,25/30 điểm trong mùa tuyển sinh năm 2015.

Tiếp đó vào năm 2020, sinh viên Lê Thị Thu Ngân cùng nhóm bạn học đã triển khai ý tưởng dự án “Giường ngủ Thông minh - Smart Bed” và giành rất nhiều giải thưởng, trong đó có giải Ba cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2020. Thu Ngân nằm trong Top thí sinh đạt điểm cao nhất trong mùa tuyển sinh năm học 2017 với 28,25/30 điểm.

Đến từ Cộng hòa Zimbabwe và lựa chọn học ngành Quản trị Kinh doanh, Trish Maguta đã ghi dấu ấn đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của mình với giải Ba Cuộc thi CDIO Academy 2018 và giải Khuyến khích STR Asia Pacific Student Market Study Competition 2019.

Có tiếng trong đào tạo các ngành Kinh tế-Kế toán-Quản trị, đông đảo các thí sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đã đến xét tuyển và theo học tại trường. Trong đó có:

• Hứa Thị Thanh Hường (đạt 27,8/30 điểm) học ngành Quản trị Tài chính (HP - chương trình Tài năng);

• Phan Quỳnh Như (đạt 27,05/30 điểm) học ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng (HP - chương trình Tài năng);

• Lê Tố Trinh (đạt 26,75/30 điểm) học ngành Quản trị Marketing & Chiến lược (HP - chương trình Tài năng);

• Nguyễn Lê Thảo Linh (đạt 26,4/30 điểm) học ngành Ngân hàng;

• Đinh Thị Thu Hoài (đạt 26,35/30 điểm) học ngành Quản trị Kinh doanh Marketing;

• Lê Thị Ngọc Bích (đạt 25,75/30 điểm) học ngành Quản trị Nhân lực;

• Mai Thị Mỹ Sanh (đạt 25,75/30 điểm) học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương);

• …