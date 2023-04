Đề xuất trình Quốc hội thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm sửa đổi

TPO - Ban Công tác đại biểu đề nghị bổ sung nội dung trình để Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Tại phiên họp thứ 22 ngày 10/4, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đến nay, Tổng Thư ký Quốc hội đã nhận được 16/17 ý kiến góp ý của các cơ quan, cơ bản nhất trí với dự kiến nội dung; và một số ý kiến đề nghị các vấn đề cụ thể.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, dự kiến họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 22/5, bế mạc 20/6.

Về một số dự án cụ thể, vào giữa tháng 3, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến các dự án: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ sang kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Do đó, Tổng Thư ký đề nghị chưa bổ sung vào chương trình.

Đối với đề xuất bổ sung dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, theo ông Cường, hiện Chính phủ chưa gửi hồ sơ tài liệu, các cơ quan của Quốc hội chưa thẩm tra và cũng chưa bố trí trong dự kiến chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do đó đề nghị chưa đưa vào chương trình kỳ họp thứ 5.

Tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc, xem xét bổ sung nội dung này vào chương trình Kỳ họp thứ 5 tới, bởi nếu hoàn thành nội dung này sẽ tháo gỡ được rất nhiều vấn đề về nhà ở xã hội.

Ban Công tác đại biểu đề nghị bổ sung nội dung trình Quốc hội: Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh thì đề nghị bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và đưa vào Nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Về dự kiến chương trình chi tiết, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị tăng thời gian thảo luận đối với các dự án luật quan trọng có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, được nhiều đại biểu quan tâm. Theo đó, đề nghị bố trí thảo luận tại tổ 0,5 ngày đối với các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và 1 ngày ở hội trường đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Không bố trí Quốc hội làm việc ngày thứ Bảy, Chủ nhật để có thời gian cho các cơ quan có thời gian tổng hợp, giải trình ý kiến thảo luận và tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án, dự thảo trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, ông Cường cho biết, vấn đề này đã và đang được các cơ quan hữu quan tiến hành khẩn trương nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ, kịp thời phục vụ kỳ họp.

Về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp tục cập nhật nội dung chương trình theo nguyên tắc những nội dung đã chín, đủ rõ, chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thuận cao mới đưa vào chương trình.

Báo cáo Tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 4, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp bất thường đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra; Quốc hội đã bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước. “Việc tiến hành bầu Chủ tịch nước đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định, nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đạt được sự đồng thuận rất cao của các vị đại biểu Quốc hội”, ông Cường cho hay. Sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch nước đã tiến hành việc tuyên thệ theo đúng quy định của Hiến pháp trong không khí trang trọng, nghiêm túc. Sau tuyên thệ, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu nhậm chức với thông điệp khẳng định trách nhiệm, cam kết mạnh mẽ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.