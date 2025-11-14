Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đề xuất thành lập Câu lạc bộ các đô thị tỉnh Lào Cai

Thành Đạt
TPO - Câu lạc bộ các đô thị là mô hình hoàn toàn mới trên cả nước. Việc Lào Cai đề xuất thành lập mô hình này được xem như bước thử nghiệm đầu tiên, mở ra cách làm linh hoạt để 10 phường trung tâm liên kết, hỗ trợ nhau trong quản lý và phát triển đô thị.

Ngày 14/11, tại phường Sa Pa, Hội nghị Khối thi đua các phường và giao lưu giữa các đô thị tỉnh Lào Cai năm 2025 diễn ra. Hội nghị đánh dấu bước chuyển trong quản lý và phát triển đô thị sau khi tỉnh vận hành mô hình chính quyền hai cấp theo Nghị quyết 1673/NQ-UBTVQH15. UBND phường Sa Pa là đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2025, đăng cai tổ chức.

Theo Quyết định 1028/QĐ-UBND ngày 4/9/2025, Khối thi đua các phường tỉnh Lào Cai gồm 10 phường trung tâm: Sa Pa, Yên Bái, Cam Đường, Văn Phú, Nam Cường, Âu Lâu, Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và Lào Cai. Đây là những “hạt nhân đô thị”, giữ vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.

15801.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thông qua Quy chế hoạt động của Khối; bộ tiêu chí và khung chấm điểm thi đua; cùng kế hoạch hoạt động năm 2025.

Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sa Pa cho rằng, Khối thi đua sẽ tạo động lực, siết kỷ cương và lan tỏa phong trào thi đua trong hệ thống đô thị.

Một nội dung được chú ý tại hội nghị là đề xuất thành lập Câu lạc bộ các đô thị tỉnh Lào Cai, mô hình liên kết giữa 10 phường trung tâm nhằm nâng cao phối hợp trong quản lý đô thị.

15784.jpg
Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sa Pa phát biểu tại hội nghị.

TS. Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, mỗi phường có đặc thù riêng, do đó liên kết đô thị là yêu cầu cấp thiết. Ông đề xuất Câu lạc bộ Đô thị như một “không gian mở”, nơi chính quyền cơ sở cùng doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quản lý, quy hoạch, hạ tầng và xúc tiến đầu tư.

Theo ông, mô hình linh hoạt này giúp các phường chủ động hơn, giảm tình trạng mạnh ai nấy làm và thúc đẩy sáng tạo trong quản trị đô thị.

15786.jpg
TS. Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam trả lời bên lề hội nghị.

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đánh giá đây là hoạt động “mới và thiết thực”. Việc 10 phường thống nhất chủ trương lập Câu lạc bộ Đô thị được xem là bước đi tiên phong, tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm phù hợp với đặc thù các đô thị vùng cao.

15797.jpg
Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Là đơn vị đăng cai, phường Sa Pa tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm du lịch của tỉnh. Trong 10 tháng năm 2025, Sa Pa đón hơn 3,8 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 16.500 tỷ đồng. Dự kiến tổng thu ngân sách năm 2025 đạt 2.345 tỷ đồng, duy trì vị trí trong nhóm “phường nghìn tỷ”. Dịp này, phường Sa Pa cũng huy động hơn 1,8 tỷ đồng trong chiến dịch 100 ngày đêm “nâng cấp, cải tạo và làm mới các tuyến đường ngõ xóm” trong ngày phát động đầu tiên. Nguồn lực được đóng góp từ doanh nghiệp, chính quyền và người dân, nhằm cải tạo cảnh quan và chỉnh trang đô thị.

