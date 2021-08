Đề xuất cho mở lại các chợ bị đóng khi tiểu thương được tiêm vắc xin

TPO - Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, công suất tiêu thụ lớn nhất của hệ thống điện miền Bắc ngày 4/8/2021 là 17900 MW , cao hơn tới 35% so với cùng kỳ năm 2020, đồng thời cũng cao hơn khoảng 10% so với trung bình ngày thường của tuần trước.

TPO - Theo Bộ LĐ-TB&XH, tính đến nay đã có hàng trăm nghìn lao động (LĐ) mất việc làm, LĐ tự do cũng nhận được tiền hỗ trợ từ ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. Đây là kết quả sau 1 tháng triển khai gói hỗ trợ người LĐ và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 (gói an sinh lần 2).