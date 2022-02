Đề xuất cho học sinh lớp 1 - 6 nội thành Hà Nội đi học từ 21/2

TPO - Chiều 7/2, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị đã trình phương án cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 các quận nội thành đi học trở lại từ ngày 21/2 tới.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và Thành ủy Hà Nội, sở đã triển khai từng bước cho học sinh trên toàn thành phố đi học trở lại.

Cụ thể, học sinh lớp 7 đến 12 đi học từ ngày 8/2. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện, thị xã ngoại thành đi học trực tiếp từ ngày 10/2. Sở dĩ học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở địa bàn này đi học trước là vì tình hình dịch ở đó diễn biến theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, đa số học sinh ở phường, xã nào đi học ở trường thuộc địa bàn đó. Trong khi, tại 12 quận nội thành, học sinh thường cư trú ở nhiều địa bàn khác nhau. Do đó, Hà Nội cho học sinh các huyện, thị xã đi học trước, sau đó mới có đánh giá sơ bộ.

“Dự kiến, nếu trường học mở cửa an toàn, từ ngày 21/2 tới, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 các quận nội thành cũng sẽ đi học. Việc đưa học sinh các cấp học trở lại trường là cần thiết nhưng phải theo lộ trình từng bước và đảm bảo an toàn cho các em. Tương tự như vậy, sau khi các cấp học trở lại trường, Sở GD&ĐT sẽ đánh giá và tiếp tục đề xuất phương án cho trẻ mầm non đến trường nếu dịch ổn định", ông Cương nói.

Cũng theo ông Cương, ngày mai (8/2), toàn bộ học sinh từ lớp 7 - 12 tới trường học trực tiếp.

Trước đó, Hà Nội đã ban hành hướng dẫn việc xử trí các tình huống có thể xuất hiện và các trường đều đã được diễn tập. Trong đó, nếu xuất hiện F0 tại trường, lớp thì học sinh F1 được cách ly tại nhà.

Như vậy, đến thời điểm này, Hà Nội đã cho toàn bộ học sinh từ lớp 7 - 12 của 30 quận, huyện đi học từ ngày mai. Học sinh lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện, thị xã đi học từ ngày 10/2.

Từ tháng 11/2021, học sinh lớp 9 của Ba Vì được đến trường đầu tiên. Sau khi đánh giá an toàn, học sinh lớp 9 của 18 huyện, thị xã và lớp 12 toàn thành phố được đến trường. Đến nay, chỉ còn trẻ mầm non và học sinh lớp 1 đến lớp 6 của các quận nội thành ở nhà, học trực tuyến.