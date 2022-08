Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng

TPO - Ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TPHCM – Saigon Co.op) vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op.

Ngày 18/8, Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đã hoàn tất điều tra, chuyển Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng, Tôn Thất Hào (cựu Giám đốc Cty Đại Á), Võ Thành Trung (cựu Tổng giám đốc Cty Đô Thị Mới), cùng tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Chung vụ án, có 6 bị can là Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc tài chính, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op); Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op), Trần Trung Liệt (cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (cựu Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), cùng bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo KLĐT, trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến tháng 1/2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ. Lần thứ 9 tăng vốn từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng.

Thanh tra TPHCM đã từng kết luận việc thực hiện tăng vốn chưa đúng quy định của luật HTX, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op.

Ngày 19/8/2016, ông bị can Diệp Dũng không thông qua HĐQT mà tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng từ huy động vốn, đặt cọc mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam. Sau đó ông Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Cty Đại Á và Cty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng nêu trên.

Hợp đồng với Cty Đại Á và Cty Đô Thị Mới ban đầu thể hiện Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm, sau đó ông Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận xuống còn 0%/năm, dẫn đến Saigon Co.op thiệt hại gần 116 tỷ đồng.

Hành vi này, theo kết luận điều tra là đã phạm vào tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 357 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại Cơ quan điều tra, bị can Diệp Dũng thừa nhận hành vi lạm quyền, gây thiệt hại cho Saigon Co.op. Bị can Dũng mong muốn khắc phục hậu quả do chính bị can gây ra.

Ngoài ra, vào tháng 9/2016, Saigon Co.op nhận 1.000 tỷ đồng chuyển khoản từ 2 Cty Đại Á và Cty Đô Thị Mới. Đây là số tiền có được từ việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op, sau đó thông qua công ty và cá nhân khác để góp vốn trở lại vào Saigon Co.op nhằm nâng tổng số tiền góp vào Saigon Co.op.

Kết luận điều tra nêu rằng, ông Diệp Dũng có thái độ hợp tác với Cơ quan điều tra, nhận thức được hành vi phạm tội, vó nhiều thành tích trong công tác, là con liệt sỹ và con của mẹ Việt Nam anh hùng. Cơ quan ANĐT đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông Dũng theo điểm s, v, x, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.