Xã hội

Google News

Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội

Minh Đức
TPO - Ngày 15/9, Bộ Y tế đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai.

Theo Bộ Y tế, ông Nguyễn Văn Tuấn đã có hành vi gian dối trong kê khai thành tích, công trạng để được xét tặng huân chương. Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 93 Luật Thi đua, Khen thưởng.

screen-shot-2025-09-15-at-164654.png
Tờ trình của Bộ Y tế.

Trước đó, Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành quyết định thụ lý đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Tuấn. Nội dung tố cáo nêu rõ, thay vì trung thực báo cáo, ông Tuấn đã cố tình lấp liếm quá khứ bị kỷ luật, khai man thành tích năm 2022 để tự nhận danh hiệu thi đua cấp cơ sở, làm cơ sở hợp thức hóa hồ sơ xin khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Một số cán bộ công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội cho rằng, đây là biểu hiện lợi dụng cơ chế thi đua, khen thưởng để mưu cầu lợi ích riêng, làm suy giảm niềm tin của xã hội vào tính minh bạch, công bằng của hệ thống khen thưởng quốc gia.

Đến nay, Bộ Y tế đã kiến nghị Thủ tướng trình Chủ tịch nước thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, đồng thời tiếp tục xem xét trách nhiệm liên quan.

Minh Đức
