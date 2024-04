Đề nghị kích cầu nội địa, người Việt Nam đi du lịch Việt Nam

TPO - Mở rộng điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 bị can, trong đó ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ.

TPO - Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng, nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng Yên Bái, về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động".