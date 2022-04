Đề nghị dừng phát hành MV mới của Sơn Tùng M-TP

TPO - Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn xác nhận với Tiền Phong, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có công văn đề nghị dừng phát hành MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng M-TP vừa phát hành MV There is no one at all tối 28/4, ngay lập từng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều khán giả lo ngại cảnh Sơn Tùng M-TP tự sát trong MV nêu trên có thể gây tác động tiêu cực tới tâm lý giới trẻ, đặc biệt trong bối cảnh một số học sinh vừa qua tìm tới cái chết.

Chiều 29/4, ông Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn xác nhận với Tiền Phong, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có công văn gửi Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông).

“Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị xem xét sản phẩm của Sơn Tùng M-TP, tinh thần là xử lý theo Nghị định 144 và số 38 về xử lý vi phạm trong lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo. Cục NTBD đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) xử lý theo hướng dừng ngay việc phát hành MV này”, ông Trần Hướng Dương nói.

Điều 3 Quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn của Nghị định 144 có nêu: “Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội”. Trong Nghị định 38 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có nội dung “buộc tháo gỡ phim, bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số”.