Đề nghị điều tra, xử lý 23 doanh nghiệp chây ì đóng bảo hiểm xã hội

TPO - Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị điều tra, xử lý đối với 23 doanh nghiệp chây ì đóng bảo hiểm xã hội với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ngày 19/7, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, có 2.135 đơn vị trên địa bàn còn nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền là hơn 897 tỷ đồng (đã loại trừ nợ dưới 30 ngày, không tính lãi).

Trong đó, hiện có 23 doanh nghiệp chây ì đóng bảo hiểm xã hội với số tiền hàng chục tỷ đồng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra xử lý.

Vẫn theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, một trong những nguyên nhân nợ bảo hiểm được xác định là do tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn ảnh hưởng bởi cao điểm của đại dịch COVID-19. Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh này có 976 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 47,9% so cùng kỳ năm 2021; 205 doanh nghiệp đăng ký giải thể, giảm 34,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, thanh tra Bảo hiểm xã hội Bình Dương còn phát hiện việc lạm dụng để giải quyết chế độ thai sản của 12 người với số tiền thu hồi hơn 437 triệu đồng; số tiền chi sai các chế độ ngắn hạn phải thu hồi của 613 lượt lao động với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Qua thanh tra đột xuất, kiểm tra thực hiện Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội tại 208 đơn vị, doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội Bình Dương đã phát hiện các đơn vị, doanh nghiệp chưa đóng, đóng thiếu thời gian đối với 1.085 lao động với số tiền truy đóng hơn 8 tỷ đồng.