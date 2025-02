Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Phùng Quang Trung

TPO - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Họ tên: Phùng Quang Trung Năm sinh: 16/11/1997 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trưởng nhóm các bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Đoàn Hải Dương

Thành tích/Khen thưởng:

- Hằng năm, phục dựng hàng nghìn bức ảnh liệt sĩ. Việc phục dựng ảnh mang lại hiệu quả rõ rệt cả về vật chất lẫn tinh thần cho xã hội.

- Đoạt giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024

- Thực hiện dự án thường niên: “Đón anh trở về quê hương”, nhóm đã phục dựng miễn phí và ưu tiên đặc biệt gần 50 trường hợp liệt sĩ đón nhận hài cốt trở về quê hương trên khắp mọi miền tổ quốc

- Phục dựng bức ảnh quý “Lễ trao quân hàm cho cán bộ cấp cao toàn quân ngày 22/12/1958”. Trao tặng 300 bức ảnh để bàn lắp khung miễn phí vào dịp lễ Quốc Khánh mùng 2/9.

- Phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An trao tặng gần 70 ảnh liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nghệ An, đặc biệt là những huyện vùng sâu, vùng xa như Quỳ Châu, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao tặng hơn 100 bức ảnh liệt sĩ cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh tháng 12/2024...