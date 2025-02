Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024: Vi Thị Phương

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ tên: Vi Thị Phương Năm sinh: 18/10/1991 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Giảng viên Khoa Báo chí – Truyền thông – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên; Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Tạp chí Điện tử Đồng Hành Việt tại Thái Nguyên Đơn vị giới thiệu: Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học; Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên; Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

Thành tích/Khen thưởng:

- Là tác giả và đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

-Danh hiệu “Lao động tiên tiến” (2020-2023);

- Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024);

- Giải Ba giải cuộc thi Khoa học “Science-A-Thon Award” tại Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 11 (2024);

- Bằng khen Danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh năm (2024);

- Chứng nhận hướng dẫn thí sinh tham gia giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Eureka XXVI (2024);

- Diễn giả tại nhiều hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế: Có báo cáo quan trọng tại Hội thảo khoa học quốc tế Southeast Asian Media Studies Conference 2024 (SEAMSC 2/2024) tại Kuala Lumpur, Malaysia.

- Đại biểu Việt Nam Tham dự hội nghị “Fusion: Embracing AI and Beyond” tại Bangkok, Thái Lan (4/2024);

-Đại biểu Việt Nam có báo cáo tham gia hội nghị The Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC) Tại Hoa Kỳ- 8/2024:

- Học bổng: Trường hè Khoa học Việt Nam 2024; Học bổng toàn phần Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Thanh niên Toàn cầu - Thái Lan (UYLS- Thái Lan ) 5/2024).