Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024: Nguyễn Quỳnh Anh

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ tên: Nguyễn Quỳnh Anh Năm sinh: 2/8/2002 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN/Lớp K65 CLC Khoa học Môi trường. Đơn vị giới thiệu: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Thành tích/Khen thưởng:

- Tác giả chính của các công trình khoa học:

+ Nguyen, A. Q., Nguyen, T. T. M., Phan, D. T., Nguyen, N. T. M., Nguyen-Thanh, L., Nguyen, D. N., Nguyen, A. D., Pham, T.D., & Nguyen, M. N. (2024). Antibiotics can alter the dispersibility and reroute the transport of microsized colloids. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 699, 134652.

+ Anh Q.Nguyen, Hue T.Nguyen, Thu T.M. Nguyen, Minh N.Nguyen. (2024). Microsized aerogel biochar powder: Its electrophoretic features and potential for nutrient delivery. (under review).

- Danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Thành phố năm 2023.

- Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2023.