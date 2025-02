Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024: Nguyễn Ngọc Đức

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ tên: Nguyễn Ngọc Đức Năm sinh: 27/11/1994 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Đơn vị giới thiệu: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Thành tích/Khen thưởng:

- Là tác giả và đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Một số công trình nổi bật: Nguyen, D. N.; Giannoudis, E.; Straistari, T.; Fize, J.; Koepf, M.; Tran, P. D.; Chavarot-Kerlidou, M.; Artero, V., Unassisted Solar Syngas Production by a Molecular Dye-Cobalt Catalyst Assembly in a Tandem Photoelectrochemical Cell. ACS Energy Letters 2024, 9 (3), 829-834 (IF: 22).

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2024.