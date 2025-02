Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024: Nguyễn Huỳnh Sơn (ca sĩ Soobin Hoàng Sơn)

TPO - LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

Họ tên: Nguyễn Huỳnh Sơn Năm sinh: 10/09/1992 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Công ty SpaceSpeakers Label Đơn vị giới thiệu: Báo VnExpress

Thành tích/Khen thưởng:

- Tham gia Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 và làm mới các ca khúc dân gian (Trống Cơm và Chiếc Khăn Piêu) giúp lan tỏa được giai điệu, văn hoá dân gian đến gần hơn với mọi khán giả, nhất là các bạn trẻ. Đoạt giải “Anh tài toàn năng (X-Fire)”, “Anh tài được yêu thích nhất” tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.

- Male Icon Of The Year - “Male Icon Awards 2024 do Men’s Folio Việt Nam tổ chức.

- Đại sứ Quảng cáo được yêu thích nhất 2024 - Vạn Xuân Awards.

-Tại Giải thưởng Mai Vàng năm 2024 đoạt giải tại các hạng mục: MV được yêu thích nhất; Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất

- Tại giải thưởng WeChoice Awards năm 2024 đoạt giải tại các hạng mục: EP/Album; Màn trình diễn bùng nổ; Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá; Nhân vật truyền cảm hứng; BFF - Best Fandom Forever.

- Tại giải thưởng Làn Sóng Xanh năm 2024 đoạt giải tại các hạng mục: Album của năm (Album Bật nó lên), "Sự kết hợp đột phá" (tác phẩm Trống Cơm).