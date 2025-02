Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024: Lê Thị Phương

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ tên: Lê Thị Phương Năm sinh: 16/10/2004 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đơn vị giới thiệu: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành tích/Khen thưởng:

- Đồng tác giả đề tài “Bioconversion of Rutin from Sophora japoinica L.Flower Buds to Quercetun by Microorganisms Isolated from Rice Wine Starter” trình bày tại Hội nghị Khoa học Quốc tế Công nghệ sinh học Châu Á lần thứ 6 năm 2023

- Bằng khen Giải Nhất Olympic Sinh học sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2024.

- Bằng khen Giải Ba Olympic Sinh học Sinh viên Việt Nam lần thứ III năm 2023.

- Giấy chứng nhận có thành tích xuất sắc tại Trường Khoa học Việt Nam lần thứ 11.

- Đạt giải Ba hội nghị nghiên cứu khoa học khoa Sinh học năm học 2023-2024.

- Bằng khen đã đạt giải thưởng nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024.

- Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024; 2023 - 2024.

- Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.