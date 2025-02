Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024: Hoàng Khắc Hiếu

TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Họ tên: Hoàng Khắc Hiếu Năm sinh: 24/03/1996 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Đơn vị giới thiệu: Ban Thanh niên Quân đội

Thành tích/Khen thưởng:

- Chủ trì triển khai và phát triển các dự án quan trọng của đơn vị, mang lại doanh thu lớn như: Dự án "Luồng Xanh" trong thời điểm dịch COVID-19 đảm bảo việc thông suốt giao thông trên toàn quốc; Dự án Giám sát xử phạt giao thông thông mình trong hệ sinh thái Smart city, đã triển khai cho hơn 30 dự án trên khắp Việt Nam và quốc tế mang lại doanh thu 200 tỉ đồng; Xây dựng và tư vấn giải pháp cho hệ sinh thái Giao thông thông minh ITS: ITS Hải Phòng (119 tỷ).

- Chủ trì nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới quan trọng của đơn vị như: IOT Platform, ITS (Giao thông thông minh), Văn phòng làm việc số, sản phẩm Trafficid trong hệ sinh thái ITS được triển khai ở Peru, triển khai tại Dubai trong khuôn khổ hợp đồng ITS Dubai (trị giá 2 triệu USD), sản phẩm IOT Platform triển khai cho khách hàng Tòa Thị chính Dubai (trị giá 100.000 USD).

- Chủ trì kỹ thuật công nghệ của đơn vị, giúp tối ưu năng lực và chi phí sản xuất.

- Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2024.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở 4 năm liền 2021, 2022, 2023, 2024, 2024.