Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024: Đỗ Hồng Nhung

TPO - LĨNH VỰC HỌC TẬP

Họ tên: Đỗ Hồng Nhung Năm sinh: 2003 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Đơn vị giới thiệu: Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Thành tích/Khen thưởng:

- Tác giả chính của công trình khoa học (Do, N.H., Mai, H.V., Nguyen, A.T.Q., Nguyen, M.N. 2024. Nanosized spent coffee grounds can increase soil clay dispersibility. Soil and Tillage Research 237, 105979). Tạp chí Soil and Tillage Research có chỉ số IF: 6.1, hiện xếp hạng 6/405 lĩnh vực Agronomy and Crop science.

- GPA: 3.41/4 (Top 1 trong K66 CLC Công nghệ Kỹ thuật Môi trường).

- Đạt Học bổng RVN-Vallet năm 2024 dành cho sinh viên các khối ngành Sinh học và Khoa học trái đất, môi trường. - Bằng khen giải thưởng “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam” năm 2024.

- Bằng khen giải Nhì giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2024.

- Giấy khen giải Nhất giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2023 – 2024 cấp trường.

- Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQGHN năm 2024.

- Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” cấp cơ sở năm 2024.