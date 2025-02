Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024: Đỗ Duy Mạnh

TPO - LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

Họ tên: Đỗ Duy Mạnh Năm sinh: 29/09/1996 Dân tộc: Kinh Đơn vị: : Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Hà Nội

Thành tích/Khen thưởng:

- Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia tham dự giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á (Asean Mitsubishi Electric Cup) năm 2024 tại Thái Lan và đoạt Huy chương Vàng.

- Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba vì đã có thành thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch ASEAN Cup 2024.

- Được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2018.

- Á quân Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á năm 2018.

- HCB AFF U19 Youth Championship (2013,2014).

- Vô địch Siêu cúp Quốc gia năm 2018.

- Vô địch Cúp Tứ Hùng năm 2018.

- Hạng 4 Asiad năm 2018.

- Vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2018.

- Tiền vệ chơi hay nhất của khu vực Đông Nam Á (Do Tạp chí bóng đá Four Four Two bầu chọn) năm 2018.