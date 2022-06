Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác khí tượng thủy văn

TPO - Phiên giao dịch cuối tuần (ngày 11/6), giá vàng miếng SJC nhích tăng so với đầu tuần (ngày 6/6). Tuy nhiên, do chênh lệch mua vào - bán ra cao khiến người mua vẫn lỗ 800.000 đồng/lượng.

TPO - Nhằm chia sẻ những giải pháp đảm bảo tài chính, an sinh cho NLĐ trong tương lai, nhất là khi hết tuổi lao động và trong bối cảnh già hóa dân số tại Việt Nam đang gia tăng, ngày 10/6, Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo với chủ đề: “Tương lai nào cho người lao động – nhìn từ góc độ an toàn tài chính và an sinh xã hội?”. Hội thảo diễn ngày 10/6, tại hai điểm cầu Hà Nội và TPHCM. Ấn F5 để liên tục cập nhật.