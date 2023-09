Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công tạo đà phát triển

TP - Xác định “thông” giải ngân đầu tư công sẽ thúc đẩy phát triển các lĩnh vực khác, trong đó có đô thị nên trong thời gian qua quận Tây Hồ luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác này. Kết quả đã giúp quận luôn hoàn thành sớm các kế hoạch kinh tế - xã hội đề ra và đứng “top” đầu thành phố về giải ngân đầu tư công.

Giải ngân đầu tư công đứng đầu thành phố

Đánh giá về công tác giải ngân trên địa bàn thành phố trong các tháng đầu năm 2023, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, năm 2023 các quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố được ưu tiên giải ngân vốn đầu tư công trên 32.000 tỷ. Đến hết tháng 6, qua thống kê rà soát của UBND thành phố chỉ có 11 trên tổng số 30 quận, huyện thị xã đạt hoặc vượt mức giải ngân trung bình của thành phố (38,6%), có 19 quận, huyện thị xã giải ngân dưới mức trung bình. 11 quận huyện có tỷ lệ giải ngân đầu tư công vượt mức chung của thành phố trong 6 tháng đầu năm được thành phố Hà Nội thống kê, bao gồm: Tây Hồ, Mỹ Đức, Hà Đông, Long Biên, Ba Đình, Đống Đa, Thạch Thất, Hoài Đức, Thanh Trì, Phú Xuyên. Với tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 78,7%, UBND quận Tây Hồ là 1/30 quận huyện đứng đầu thành phố về mức giải ngân đầu tư công cao nhất trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội.

“Cùng với bám sát các chương trình công tác của thành phố, Quận ủy trên tất cả các lĩnh vực, với công tác giải ngân đầu tư công, ngay từ đầu năm - khi có chỉ tiêu giải ngân của thành phố, Quận ủy giao, UBND quận đã họp với các phòng ban để triển khai kế hoạch giải ngân cho cả năm”. Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Hoàng Tuấn Anh

Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Hoàng Tuấn Anh cho biết, năm 2023, UBND quận được thành phố và Quận ủy Tây Hồ giao mức giải ngân đầu tư công khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó đầu tư công của thành phố giao là hơn 230 tỷ đồng. Tính đến thời điểm tháng 8, UBND quận đã giải ngân số tiền này đạt kế hoạch đề ra, riêng số vốn đầu tư công của thành phố giao, quận đã giải ngân đến 90%. Một số công trình có vốn đầu tư của thành phố triển khai trên địa bàn quận có tiến độ giải ngân tốt, gồm dự án cải tạo, mở rộng đường Xuân Diệu, dự án cải tạo môi trường và kênh thoát nước Thụy Khuê đoạn từ dốc La Pho - Bông Đỏ.

Thông tin về kết quả giải ngân đạt mức cao trên địa bàn quận, Phó Chủ tịch Hoàng Tuấn Anh cho rằng, cùng với bám sát các chương trình công tác của thành phố, Quận ủy trên tất cả các lĩnh vực, với công tác giải ngân đầu tư công, ngay từ đầu năm - khi có chỉ tiêu giải ngân của thành phố, Quận ủy giao, UBND quận đã họp với các phòng ban để triển khai kế hoạch cho cả năm. Qua đó, từng lĩnh vực quận đều yêu cầu các phòng ban được giao vốn đầu tư công phải xây dựng kế hoạch giải ngân cho từng tháng, từng quý. Có được kế hoạch giải ngân của từng phòng ban, quận đã lập tổ công tác rà soát, kiểm tra thường xuyên, kết thúc mỗi tháng, quý, UBND quận đều họp giao ban, đánh giá công tác này. Trong quá trình họp giao ban, đánh giá nếu đơn vị, phòng ban nào giải ngân không đạt, không đáp ứng kế hoạch, để vốn nằm kho bạc, UBND quận sẽ yêu cầu báo cáo giải trình, tiếp đó quận sẽ cân đối, chỉ đạo điều chỉnh, thậm chí là chuyển vốn sang công trình, lĩnh vực khác giải ngân tốt hơn”, ông Tuấn Anh nêu thực tế.

Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 49.417,9 tỷ

Trên lĩnh vực quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách trong các tháng đầu năm, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực này đều có chuyển biến rõ rệt, trong đó có việc quận tiếp tục thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm đạt 1.158,9 tỷ đồng, bằng 52% dự toán năm. Trong khi đó, tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 510,2 tỷ đồng, bằng 31% dự toán năm. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của quận đạt 477,8 tỷ đồng, bằng 44,4% so với kế hoạch năm và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 49.417,9 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong những tháng đầu năm, quận Tây Hồ cũng xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội”; tiếp tục rà soát, tổng hợp đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 trên địa bàn. Kết quả đến nay, toàn quận có 23 sản phẩm OCOP được Hội đồng OCOP thành phố công nhận kết quả phân hạng cho 23 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

Trên lĩnh vực phát triển đô thị, quận đã thực hiện nhiều chương trình công tác để cụ thể hóa Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đã được thành phố phê duyệt, quận đã xây dựng kế hoạch về lập quy hoạch chi tiết khu vực phân khu đô thị sông Hồng đối với 5 phường ngoài đê, giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận phối hợp với UBND các phường thực hiện đo đạc, khảo sát hiện trạng. Quận cũng hoàn thành công tác lập quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An tỷ lệ 1/500, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt; triển khai thực hiện đồ án lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-1 tại khu đất X4, thuộc khu đô thị Nam Thăng Long…

Với các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, quận xác định tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp thu ngân sách.

Cũng trong các tháng cuối năm, Quận Tây Hồ sẽ đẩy nhanh tiến độ GPMB triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, dự án dân sinh bức xúc. Trong đó có dự án xây dựng tuyến đường Xuân Diệu - hoàn thành năm 2023; dự án mương Thụy Khuê, dự án cải tạo môi trường hồ Tứ Liên... Đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án đã được HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư để sớm phê duyệt dự án để triển khai thực hiện góp phần tăng giải ngân vốn đầu tư công.