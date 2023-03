Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực quản lý cán bộ công chức

Dù mới chỉ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29/12/2022, cho đến nay, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức, viên chức do VNPT triển khai đã hoàn thành kết nối tới 36 Bộ, ngành, địa phương với tổng 150.000 hồ sơ được đồng bộ.

Cùng với giải pháp VNPT CCVC, hệ thống đang tiếp tục được mở rộng nhanh chóng, khẳng định vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cả nước

Công cụ đắc lực giúp cập nhật dữ liệu, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia

Thực hiện Quyết định số 893 và 06 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có văn bản 639 ngày 21/2/2023 đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi mình quản lý, đảm bảo “Đúng – Đủ - Sạch – Sống” và kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức, viên chức.

Theo đó, mục tiêu đến 30/5/2023, phải hoàn thành triển khai phần mềm đáp ứng và đồng bộ dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức, tiếp đó sẽ tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, làm sạch dữ liệu, hoàn thành vào 30/6/2023.

Là doanh nghiệp có vai trò tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, đã đảm nhiệm thành công nhiều dự án số hóa lớn của Chính phủ, của các bộ ngành và địa phương, Tập đoàn VNPT vinh dự được Bộ Nội vụ tin tưởng, lựa chọn và đã xây dựng thành công hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức, viên chức.

Hệ thống đã được chính thức khai trương từ ngày 29/12/2022 và đến nay đã hoàn thành kết nối tới 36 bộ, ngành, địa phương với tổng số hồ sơ đồng bộ về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia với trên 150.000 hồ sơ gồm cả 2 phương án kết nối qua phần mềm và đồng bộ từ file…

Thực tế triển khai, Giải pháp Quản trị công chức viên chức VNPT CCVT 3.0 của VNPT – “core lõi” của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức, viên chức đã chứng minh được những ưu việt về mặt công nghệ, được đánh giá là giải pháp tổng thể trong việc đáp ứng các bộ, ngành, địa phương triển khai cập nhật dữ liệu cán bộ công chức, viên chức, kết nối lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, thuận tiện. Từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức, tiết kiệm chi phí trong các cơ quan nhà nước, giúp minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng mục tiêu xây dựng nền hành chính tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại.

Cập nhật nhanh, chuẩn, chi phí thấp, tùy biến cao

Giải pháp Quản trị công chức viên chức VNPT CCVC được thiết kế và xây dựng bởi những chuyên gia công nghệ hàng đầu của VNPT cùng sự đồng hành của những nhà quản lý giàu kinh nghiệm từ các cơ quan, bộ ngành vì vậy dễ dàng phát huy được những ưu thế về mặt công nghệ lẫn quy trình quản lý nhân sự các cấp.

Hệ thống được đánh giá phù hợp với mô hình quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước lẫn các đơn vị hành chính sự nghiệp theo các quy định hiện hành, cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý toàn diện nghiệp vụ về tổ chức cán bộ cho cán bộ công chức, viên chức từ khi thi tuyển, trúng tuyển, được tiếp nhận vào tổ chức, quá trình hoạt động công tác tại tổ chức,… cho đến khi nghỉ (nghỉ hưu, nghỉ việc…).

Mọi thông tin dữ liệu trong quá trình đó đều được lưu trữ theo thời gian, từ đó có thể dễ dàng thống kê, phân tích, hoặc kết xuất ra các báo cáo theo mẫu biểu quy định, giúp giảm thiểu thời gian thực hiện các công việc liên quan đến quản lý cán bộ công chức, viên chức của chuyên viên và lãnh đạo.

Hơn nữa, với VNPT CCVC, các đơn vị cũng có thể triển khai nhanh với chi phí thấp, mang lại hiệu quả cao, giao diện thân thiện, dễ dùng, sử dụng mọi lúc, mọi nơi và có thể sử dụng trên mọi trình duyệt. Tùy theo nhu cầu, các khách hàng cũng có thể tùy chọn mô hình đầu tư hoặc thuê dịch vụ với chi phí tối ưu nhất…

Theo đánh giá trải nghiệm của những bộ, ngành đã đang áp dụng giải pháp này, VNPT CCVC khá thuận tiện, linh hoạt, tích hợp công nghệ tiên tiến nhất hiện nay cho khả năng truy cập gần như tức thời, đáp ứng số lượng người truy cập lớn và dễ dàng mở rộng khi cần.

Giải pháp đang được triển khai trên nền tảng IDC của VNPT đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mức độ 3. Hệ thống cũng đáp ứng được các tiêu chuẩn về ISO 9001 và ISO 27001 về an toàn thông tin, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh hệ thống, độ ổn định cao.

Khi triển khai VNPT CCVC, các đơn vị có thể hoàn toàn yên tâm vì hệ thống đã được VNPT nghiên cứu kỹ và thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ TT&TT và các quy chuẩn về thông tin cán bộ CCVC của Bộ Nội Vụ. Đặc biệt VNPT có đội ngũ kỹ sư CNTT trải rộng tại 63 tỉnh, thành phố nên triển khai và hỗ trợ nhanh 24/7.

Với nhiều ưu điểm nổi bật, hệ thống cũng đang liên tục được mở rộng và đang được nhiều bộ, ngành, địa phương đăng ký triển khai vào 2023.

Để trải nghiệm các tính năng của VNPT CCVC, các đơn vị có thể liên hệ với đầu mối của VNPT tại các tỉnh, thành phố hoặc truy cập https://vnptit.vn để biết thêm thông tin chi tiết.