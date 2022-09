Dây điện chống cháy - giải pháp phòng chống giặc lửa hiệu quả

Các chuyên gia về điện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo người dân cần trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy, đặc biệt phải có biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn.

Theo trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, trong năm 2020 trên toàn quốc xảy ra hơn 5.300 vụ cháy nổ, làm gần 100 người chết. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 1.154 vụ cháy, làm 53 người chết, 77 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 288,76 tỷ đồng.

Nguyên nhân gây cháy sau điều tra được Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cho biết, có tới 1.201 vụ cháy xảy ra do sự cố hệ thống dây điện và thiết bị điện. Còn theo trang thông tin điện tử của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH PC07 - Công an TPHCM, 70% vụ cháy nổ trong năm 2020 liên quan tới chập điện. Trong đó, nhiều vụ cháy xuất phát từ việc lựa chọn sử dụng dây điện trôi nổi, kém chất lượng hoặc không kiểm tra, bảo trì hệ thống điện thường xuyên hay thói quen dùng điện không an toàn.

Các vụ cháy do chập điện sẽ xảy ra nhanh, gây ra các tia lửa điện làm các thiết bị điện bị bắt lửa rồi cháy lan ra các vật dụng khác trong nhà. Nếu dùng các thiết bị điện chịu được nhiệt độ cao, chống cháy tốt sẽ giúp giảm bớt nguy cơ đám cháy. Do vậy, các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn phòng chống "giặc lửa" cho người dân. Trong đó, có việc lựa chọn thiết bị điện tốt, đặc biệt là dây dẫn điện chất lượng, phù hợp là phương án tối ưu nhất để đề phòng cháy nổ từ khi "trứng nước".

Người dân nên chọn dây điện chống cháy hoặc đồ gia dụng làm bằng nhựa chống cháy, nhựa chịu nhiệt hay các sản phẩm có những tính năng an toàn, ngắt điện khi có sự cố xảy ra. Như vậy, ngay từ khi mua, người dân đã cần phải chú ý lựa chọn được các thiết bị điện, dây dẫn điện đảm bảo bằng cách xem kỹ các thông tin về: thương hiệu, độ uy tín, có chứng nhận đảm bảo an toàn về điện và tiết kiệm điện không… Bên cạnh đó, người dân cũng cần thay đổi hành vi sử dụng điện sao cho phù hợp, tiết kiệm, an toàn.

Trên thị trường hiện nay, các mặt hàng giả, kém chất lượng thường được trộn lẫn vào hàng chính hãng hoặc bày bán với giá thấp hơn để thu hút người mua.

Nhận biết được điều này cũng như nhu cầu lớn của khách hàng và thị trường, tiếp nối những thành công và sự đón nhận thương hiệu trong nhiều năm vừa qua, Việt Hàn (viethandvh) chính thức ra mắt sản phẩm "dây điện Cavihan - chống cháy" với vỏ nhựa XLPO chuyên dụng.

Theo các chuyên gia về điện, những loại dây trôi nổi có ruột dẫn điện chứa nhiều tạp chất, đồng bị đen, tiết diện thiếu… không đạt chất lượng nên dễ bị oxy hóa, dễ bị bung trong quá trình thi công lắp đặt, đặc biệt là sẽ gây tổn thất điện năng, hư hỏng thiết bị điện khi dùng cho các công trình âm tường. Nhiều kỹ sư chuyên lắp đặt điện nước cho các công trình lớn đánh giá cao về dây điện Cavihan vì có đặc tính nổi trội với lõi đồng nguyên chất 99.99%, chịu được nhiệt độ đến 120 độ C, chịu được dầu, nước, axit & kiềm cùng độ mềm dẻo cao bền bỉ nên có thể lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng.

Dây dẫn điện trôi nổi cũng thường có lớp cách điện không đạt chất lượng do làm từ nhựa tái sinh, nhựa chất lượng kém… nên dễ nứt, làm hở ruột vừa gây nguy hiểm vừa tăng nguy cơ chập điện, gây cháy nổ. Dây điện Cavihan với khả năng chống tia UV và Ozon; phù hợp với tiêu chuẩn RoHS (chỉ thị hạn chế về chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử) đồng thời chậm bắt lửa, giảm thiểu sự lan truyền lửa và ít khói, không phát sinh khí độc lúc cháy sẽ giúp người dùng hạn chế tối đa nguy cơ lẫn thiệt hại khi xảy ra sự cố điện.

Dây điện dân dụng Cavihan được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc, đạt tiêu chuẩn quốc tế, được áp dụng chính sách bảo hành lên đến 30 năm hiện nhận được đánh giá cao và sự ưu tiên lựa chọn từ người tiêu dùng Việt.

