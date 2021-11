Đầu tuần, giá vàng trụ vững mức 58,47 triệu đồng/ lượng

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC ở mức 57,75 - 58,47 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với kết phiên cuối tuần trước. Còn giá vàng nhẫn 9999 SJC ở mức 51,45 - 52,15 triệu đồng/lượng, không đổi.

Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 57,8 - 58,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giữ nguyên so với trước đó. Chênh lệch mua vào - bán ra vẫn giữ ở 600.000 đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn 999.9 giá 51,45 - 52,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 57,7 - 58,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/ lượng.

Sáng 1/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.7824.86 USD/ounce, tăng nhẹ so với kết phiên cuối tuần trước

Kết quả khảo sát giá vàng tuần này của Kitco cho thấy, trong số 13 nhà phân tích tham gia khảo sát tại Wall Street, quá nửa dự báo về xu hướng giá vàng giảm; hơn 30% khác cho ý kiến trung lập và chỉ 15,4% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư trên Main Street vẫn khá lạc quan. Trong số 745 nhà đầu tư tham gia khảo sát, 60,5% lạc quan về giá vào tuần tới, 22,5% cho rằng giá sẽ giảm và 17% cho ý kiến trung lập.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 31/10, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm USD ở mức 23.131 VND. Tại Ngân hàng Vietcombank (hội sở chính), giá USD được niêm yết mức 22.625 - 22.855 đồng/USD mua vào - bán ra.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá USD tháng 10/2021 giảm 0,06% so với tháng trước; giảm 1,2% so với tháng 12/2020 và giảm 1,48% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu mua bán ngoại tệ hạn chế trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian dài. Lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dồi dào đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu.