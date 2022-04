Đấu thầu thiết bị dạy học: Mỗi quận, huyện một giá

TP - Năm 2021, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức các gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, cấp 1, cấp 2. Trong số đó, có nhiều gói thầu bị phản ánh về việc giá thiết bị trúng thầu cao hơn giá thị trường (có trường hợp gấp đôi giá thị trường), cùng việc nhà thầu “ruột” liên tục trúng thầu.

Tại huyện Đông Anh, ngày 17/5/2021, bà Dương Thị Sáu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Đông Anh ký Quyết định phê duyệt số 38/QĐ-PGD&ĐT gói thầu “Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 các trường công lập trên địa bàn huyện Đông Anh”.

Trong đó, sản phẩm Đàn phím điện tử nhãn hiệu EZ-300/Yamaha (số lượng mua là 30 chiếc), giá phê duyệt trúng thầu là 14.635.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, giá thị trường bán khoảng 10 triệu đồng/chiếc. Sản phẩm đầu DVD nhãn hiệu Sony DVP - SR370/BCSP6 (số lượng mua 46 chiếc), giá phê duyệt là 2.384.000 đồng/chiếc, trong khi khảo sát tại siêu thị Nguyễn Kim, sản phẩm này đang được chào bán với mức giá 950.000 đồng/chiếc.

Tại quận Hai Bà Trưng, ngày 27/1/2021, ông Cấn Văn Đa, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng đã ký Quyết định số 16/QĐ-PGD&ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “mua sắm danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020 - 2021 (không bao gồm thiết bị mua sắm tập trung)”, nguồn vốn từ ngân sách quận. Đơn vị trúng thầu là Cty cổ phần H-PEC Việt Nam với giá trúng thầu là 4.216.915.000 đồng (gần sát giá dự toán gói thầu là 4.306.405.000 đồng).

Qua khảo sát, 66 mặt hàng cung cấp cho 19 trường tiểu học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có nhiều mặt hàng giá cao hơn giá thị trường. Cụ thể, đàn PSR E463 Yamaha (số lượng 8 chiếc), xuất xứ Trung Quốc có giá 12 triệu đồng. Khảo sát mặt hàng này ngoài thị trường cùng mã hàng, xuất xứ và các đặc tính kỹ thuật giá khoảng 7 triệu đồng. Cùng mã sản phẩm này, tại quận Long Biên, ngày 24/6/2020, Cty cổ phần công nghệ máy tính Việt Nam trúng Gói thầu số 14 cung cấp, lắp đặt cho trường THCS Ngọc Thụy có giá hơn 9,5 triệu đồng…

Đấu thầu tập trung sẽ giảm thất thoát

Ngoài những quận, huyện đã nêu, các gói thầu mua sắm trang thiết bị trường học tại các huyện Phú Xuyên, Hoài Đức… đều có những thiết bị chênh lệch giá tương tự.

Đại diện UBND huyện Phú Xuyên cho biết, việc đấu thầu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tổ chức đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm... “Giá các sản phẩm do nhà thầu tự do chào giá, việc một số sản phẩm có giá tại thời điểm chào thầu (giá bao gồm toàn bộ các chi phí thực hiện theo hợp đồng, bản quyền, lợi nhuận nhà thầu) cao hơn hoặc thấp hơn so với giá tham khảo trên các trang thông tin điện tử là quyền của nhà thầu được tự do chào giá, tự do kinh doanh, pháp luật không cấm. Việc chấm thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đã tuân thủ đúng quy định pháp luật đấu thầu”, đại diện UBND huyện thông tin.

Phản hồi với PV Tiền Phong, bà Trần Thu Hà, Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết, UBND quận Hai Bà Trưng đã giao Thanh tra quận xử lý thông tin về giá trúng thầu của một số hạng mục “mua sắm danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020- 2021”. Theo đó, Phòng GD&ĐT đã thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP, lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia…

Đối với giá trúng thầu cao hơn giá thị trường, Thanh tra quận Hai Bà Trưng cho rằng: “Có sự chênh lệch khác nhau về đơn giá do có sự khác nhau về nhà sản xuất, ký hiệu sản phẩm, nhãn mác, thời gian thực hiện gói thầu… Ngoài ra, với các trang thiết bị được so sánh có giá trúng thầu cao hơn giá thị trường nhưng không ghi cụ thể các thông tin về nhà sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ, ký hiệu sản phẩm, chế độ bảo hành, thời gian địa điểm mua hàng… nên không đủ cơ sở so sánh giá trúng thầu tại gói thầu của Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng”.

Về việc Cty CP H-PEC Việt Nam liên tục trúng các gói thầu của quận Hai Bà Trưng, Thanh tra quận cho biết, mức lợi nhuận của nhà thầu này đạt được trước thuế trên cơ sở xác định giá vốn đầu vào của nhà thầu đạt trung bình 28% so với tổng giá trị hợp đồng trúng thầu.

Đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thời điểm năm 2018- 2019, Hà Nội thực hiện mua sắm tập trung nhưng sau thời điểm này, việc mua sắm thiết bị giáo dục đều do các quận, huyện tự thực hiện. Việc chuyển cho các quận huyện tự đấu thầu thiết bị giáo dục giúp các địa phương chủ động hơn, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị. Tuy nhiên, cũng dẫn đến thực trạng “trăm hoa đua nở”.

Cũng theo đại diện Sở Tài chính, đấu thầu tập trung Sở Tài chính sẽ xác định khung chất lượng, khung trần giá. Khi đưa về các quận, huyện thực hiện chỉ được đấu thầu với giá không vượt quá khung giá đã xác định. Như vậy, đấu giá tập trung sẽ giúp các thiết bị không bị tăng trần, tránh mỗi nơi một kiểu như hiện nay, ngân sách nhà nước được lợi.

Với một số dẫn chứng mà PV đưa ra, đại diện Sở Tài chính cho rằng: “Có nhiều yếu tố dẫn đến giá cả chênh lệch, cùng một thiết bị, cùng mã thiết bị, cùng hãng sản xuất, năm sản xuất nhưng ở Hà Nội cao hơn các tỉnh có thể bởi nguồn gốc. Hà Nội có yêu cầu máy chất lượng cao hơn nên thường sử dụng máy nhập khẩu, cùng thiết bị ấy máy nội địa lắp ráp sẽ chênh lệch giá”.