Đâu là 'Chiến lược sử dụng Retinol cho mọi loại da'

“Chiến lược sử dụng retinol cho mọi loại da” là chủ đề bài báo cáo khoa học được Thạc sỹ, Bác sỹ Hoàng Văn Tâm trình bày tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ Toàn quốc lần thứ 5 vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Trong đó, SkinClinic Retinol One Million được nhắc đến như một “giải pháp chiến lược” để sử dụng retinol hiệu quả mà không lo kích ứng.

Tác dụng của retinol trong hỗ trợ điều trị và chăm sóc da

Bài báo cáo “Chiến lược sử dụng retinol cho mọi loại da” được Ths.BS Hoàng Văn Tâm trình bày trong Phiên khoa học thứ 9 của hội nghị, Phiên khoa học Ipretty Group với chủ đề “Kết hợp đa công nghệ tạo nên vẻ đẹp toàn diện”.

Theo bản báo cáo, Ths.BS Tâm cho biết Retinoids có tác dụng tăng tổng hợp, tái tạo các tế bào thượng bì, bình thường hóa quá trình tái tạo này nếu có bất thường. Retinoids có tác dụng tăng tổng hợp collagen, giảm hình thành collagenase nên có tác dụng rất tốt trong dự phòng và chống lão hóa da. Vì tăng thay đổi các tế bào thượng bì nên retinoids có tác dụng làm sáng da, tuy nhiên, tác dụng này chậm phải mất vài tuần tới vài tháng.

Trong bệnh trứng cá thuốc này có vai trò làm giảm sừng hóa cổ nang lông, chống viêm, giảm sản xuất bã nhờn, chống C. acnes nên tác động vào cả 4 cơ chế hình thành nên mụn trứng cá.

Như vậy có thể thấy retinoids có tác dụng toàn diện đối với làn da từ khắc phục, phòng tránh lão hóa đến cải thiện độ sáng đều màu của làn da và trị mụn. Đa năng là vậy nhưng retinoids cũng không dễ để sử dụng.

Nhược điểm của retinol và cách khắc phục

Retinoids có nhược điểm rất lớn đó là gây kích ứng với các biểu hiện: từ châm chích, ngứa đến đỏ da, bong vảy. Tỉ lệ gặp tác dụng phụ này có thể lên tới > 50% các trường hợp khi dùng tretinoin dưới dạng trình bày cổ điển. Tác dụng phụ này hay gặp ở 2 tuần đầu tiên, sau đó sẽ dung nạp dần.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng phụ: loại retinoids, độ mạnh của từng loại retinoids, dạng trình bày của thuốc, đối tượng sử dụng, các yếu tố khác: thời tiết lạnh, nhiều gió làm tăng khả năng kích ứng của thuốc.

Ths.BS Tâm đã đưa ra 12 chiến lược hạn chế tác dụng phụ của retinol. Trong đó có các chiến lược nổi bật như việc sử dụng dẫn xuất lành tính nhất của retinol là retinyl palmitate; bắt đầu với nồng độ thấp; Chọn loại với dạng trình bày ít kích ứng nhất: Chọn tretinoin cream thay vì gel trong rượu. Chọn tretinoin lotion (polymeric emulsion) thay vì cream cổ điển. Chọn adapalene microsphere thay vì microemulsion hoặc dùng dạng trình bày mới trong liposome; Tích cực thoa kem chống nắng và kem dưỡng ẩm trong quá trình sử dụng retinol.

Retinol One Million được Ths.BS Tâm nhắc đến như một chiến lược chăm da dài hạn với retinol mà không lo kích ứng, phù hợp với mọi loại da.

SkinClinic Retinol One Million giải pháp chiến lược khắc phục nhược điểm của retinol

Retinol One Million nhà SkinClinic đáp ứng được cùng lúc 3 trong số 12 chiến lược sử dụng retinol cho mọi loại da mà Ths.BS Hoàng Văn Tâm nhắc đến trong báo cáo tại hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 5 tại Đà Nẵng.

Chiến lược số 1: Sử dụng dẫn xuất lành tính nhất của retinol là retinyl palmitate

Retinol One Million chứa thành phần chính là retinyl palmitate 1.700.000UI/G (tương đương retinol 57%). Retinyl palmitate là sự kết hợp của retinol tinh khiết và axit palmitic. Retinyl palmitate khi thoa trên da sẽ chuyển hóa thành retinol => retinaldehyde => retinoic acid để tác động hỗ trợ điều trị và chăm sóc da. Quá trình chuyển hóa này giúp da làm quen với hoạt chất và hạn chế kích ứng so với việc sử dụng trực tiếp retinol hay tretinoin.

Bên cạnh thành phần chính là retinyl palmitate, Retinol One Million còn chứa dung môi vitamin E giúp tăng cường độ ẩm và chống oxy hóa, hỗ trợ giảm kích ứng do retinol.

Chiến lược số 2: Kết hợp cùng kem dưỡng ẩm

Retinol One Million có cách sử dụng độc đáo chưa từng có trong “vũ trụ retinol”. Theo đó, Retinol One Million không được thoa trực tiếp trên da. Mỗi giọt Retinol One Million khi kết hợp cùng 1 gram kem dưỡng ẩm sẽ tạo thành retinol tinh khiết nồng độ 0,3%. Đây là nồng độ được SAS (Uỷ ban Khoa học của Liên minh châu Âu) khuyến nghị sử dụng an toàn và lâu dài với mọi loại da. Đồng thời cách sử dụng này cũng phù hợp với 1 trong số 12 chiến lược sử dụng retinol cho mọi loại da của Ths.BS Hoàng Văn Tâm là kết hợp cùng kem dưỡng ẩm.

Chiến lược số 3: Sử dụng retinol với nồng độ từ thấp đến cao

Điểm độc đáo của Retinol One Million là có thể điều chỉnh nồng độ retinol theo sức mạnh của làn da. Sau khi da đã quen với nồng độ retinol 0,3%, tăng nồng độ retinol bằng cách tăng số giọt lên 2 = 0,6%; tăng số giọt lên 3 = 0,9%. 3 giọt Retinol One Million là số giọt tối đa áp dụng cho 1 gram kem dưỡng để sử dụng cho vùng mặt.

Retinol là một trong những hoạt chất được các chuyên gia và bác sỹ da liễu khuyên dùng trong việc duy trì vẻ đẹp của làn da. Đừng quên ứng dụng các “chiến lược” sử dụng retinol cho mọi loại da mà Ths.BS Hoàng Văn Tâm gợi ý để tối ưu hiệu quả và giảm tối đa kích ứng của retinol.

Thông tin thêm về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp

Địa chỉ: 230 Ter, Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

Website: https://skinclinic.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Skinclinicvietnam