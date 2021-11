Dấu hiệu cảnh báo bạn đang thiếu vitamin C, cần bổ sung ngay nếu không muốn 'rước bệnh vào thân'

TPO - Vitamin C là một trong những loại vitamin vô cùng quan trọng và không thể thiếu với mỗi người.

Vitamin C là một loại vitamin thiết yếu mà cơ thể con người không thể tự sản xuất ra được, thay vào đó cần phải bổ sung vitamin này từ nguồn thực phẩm bên ngoài. Khi bị thiếu vitamin C thì cơ thể sẽ xuất hiện tình trạng sức khỏe bất thường như sau:

Một số dấu hiệu thiếu vitamin C

Chậm liền vết thương

Khi bạn bị thương, lượng vitamin C trong máu và mô của bạn sẽ giảm xuống. Cơ thể bạn cần vitamin C để tạo collagen, đây là một loại protein đóng vai trò trong tất cả các giai đoạn để da lành lại. Bên cạnh đó vitamin C giúp bạch cầu trung tính chống lại nhiễm trùng xâm nhập từ vị trí vết thương.

Nướu chảy máu, chảy máu cam, bầm tím

Do vitamin C giúp giữ cho các mạch máu khỏe mạnh, hình thành máu đông để chống chảy máu. Bên cạnh đó, collagen cũng rất cần thiết cho răng và lợi khỏe mạnh.

Tăng cân

Nhiều nghiên cứu cho thấy đã tìm thấy mối liên hệ giữa lượng vitamin C thấp sẽ khiến lượng mỡ trong cơ thể cao hơn, đặc biệt là mỡ bụng do vitamin này đóng một vai trò trong việc giúp cơ thể đốt cháy chất béo để giải phóng năng lượng.

Da bị khô và nhăn

Những người có chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều vitamin C có thể có làn da mịn màng và mềm mại hơn. Bởi vitamin C là một chất chống oxy hóa nên giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do. Gốc tự do phá vỡ dầu, protein và thậm chí ADN nên khi thiếu vitamin C sẽ có triệu chứng da bị khô và nhăn.

Các triệu chứng khác

Mệt mỏi và hay cáu kỉnh

Dễ mắc bệnh (suy giảm miễn dịch)

Mất thị lực do thoái hóa điểm vàng.

Khi có các dấu hiệu trên hay đơn giản bạn muốn bổ sung vitamin C, tăng cường sức đề kháng, hãy sử ngay những loại thực phẩm sau đây.

Những thực phẩm nhiều vitamin C nhất

Nhiều người muốn bổ sung vitamin C nên ăn nhiều những trái cây họ cam, quýt. Nhưng có những loại hoa quả, rau củ còn chứa nhiều vitamin hơn cả cam và quýt mà bạn không ngờ tới.

Ổi

Thật bất ngờ khi loại quả chứa nhiều vitamin C nhất không phải là trái cam mà là ổi. Các kết quả nghiên cứu đều cho ra khẳng định, một quả ổi chứa lượng vitamin C gấp 4 lần so với quả cam cùng kích thước. Cùi ổi sống chứa 228mg vitamin C trong 100g, tương đương với khoảng 200% lượng vitamin cần thiết mỗi ngày ở người trưởng thành.

Phần ngay bên dưới lớp vỏ chứa hàm lượng vitamin C cao hơn so với phần thịt bên trong của nó. Ổi cũng là loại trái cây giòn, ngọt, dễ ăn và mang đến hàm lượng mangan kali và axit folic, dồi dào.

Ớt chuông vàng

Ớt chuông vàng là nguồn cung cấp vitamin C tối ưu. 1 quả ớt chuông vàng có thể cung cấp đủ nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn.

Ớt chuông vàng chứa nhiều vitamin C hơn ớt chuông đỏ và xanh. 100g thịt quả ớt vàng chưa chế biến chứa 184mg vitamin C.

Ớt đỏ chứa ít hơn một chút nhưng lượng đóng góp vẫn rất thú vị: 159mg trong 100g.

Mùi tây

Mùi tây chứa một lượng lớn vitamin C. Loại thảo mộc này giúp tăng lượng sắt và tăng cường hệ thống miễn dịch, rất tốt cho sức khỏe. Loại thảo mộc thơm này chứa một lượng lớn vitamin C (117 mg trong 100g).

Tiêu thụ rau mùi tây tươi rất tốt cho tiêu hóa, mùi tây chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

‎Tuy nhiên, chúng ta không tiêu thụ nhiều mùi tây như cam và các loại trái cây khác. Nhưng bạn có thêm nó vào các món ăn trong các bữa ăn hàng ngày có thể nhanh chóng tăng lượng hấp thụ. Chỉ cần thêm khoảng 2 muỗng canh mùi tây vào các món hầm, xào, súp hàng ngày có thể cung cấp khoảng 10mg vitamin C, tương đương 10% lượng khuyến nghị.

Bắp cải

Loại rau của mùa đông này chứa tới chứa 145mg vitamin C trên 100g. Ngoài ra nó còn chứa nhiều loại vitamin và chất xơ cần thiết cho hệ tiêu hóa.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa khoảng 106mg vitamin C trên 100g. Một nửa chén bông cải xanh nấu chín cung cấp 51mg vitamin C (tương đương 50% nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày).

Bông cải trắng cũng cung cấp lượng vitamin C đáng kể. Nhiều nghiên cứu quan sát đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc ăn nhiều rau họ cải giàu vitamin C và giảm stress oxy hóa, cải thiện khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim.

Quả kiwi

Trong 100g thịt quả kiwi cung cấp 92,7mg vitamin C. Một quả kiwi cỡ trung bình cung cấp tới 97% lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày. Thường xuyên ăn kiwi giúp bổ sung vitamin C hiệu quả, tăng cường khả năng miễn dịch, có lợi cho tuần hoàn máu, giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Ớt đỏ

Bạn nên tiêu thụ ớt đỏ sống để tận dụng hết các ưu điểm của nó. Loại rau này rất giàu vitamin C, cũng như kali và beta-carotene.

Cải xoăn

Một chén cải xoăn sống cắt nhỏ cung cấp 80 mg vitamin C, hoặc 89% nhu cầu khuyến nghị. Nó cũng cung cấp một lượng lớn vitamin K và các carotenoid lutein và zeaxanthin.

Một chén cải xoăn nấu chín cung cấp 53 mg, tương đương 59% nhu cầu vitamin C mỗi ngày.

Xoài

Ngoài việc giàu vitamin C (25mg/100g), xoài còn cung cấp nhiều khoáng chất. Loại quả này có hàm lượng kali, phốt pho và magiê tốt.

Dâu tây

Tiêu thụ dâu tây tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp giảm mệt mỏi cũng như nhiễm trùng. Loại trái cây này chứa nhiều nguyên tố vi lượng, bao gồm cả vitamin C (54mg trên 100g).

Một cốc nhỏ quả dâu tây khoảng 152g cung cấp 89 mg vitamin C, tương đương 90% nhu cầu khuyến nghị vitamin C mỗi ngày.