Dấu ấn công trình 'Thắp sáng đường quê' ở Tuyên Quang

“Thắp sáng đường quê” là một mô hình đem lại nhiều hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều xã trong huyện. Việc xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình này đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo điều kiện để bà con Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Hòa An là xã nằm ở phía Tây Nam của Huyện Chiêm Hóa cách trung tâm huyện 20 km và cách thành phố Tuyên Quang 41km. Trước đây, đường giao thông đi lại khó khăn cộng thêm chưa có điện chiếu sáng nên người dân trong xóm đi lại sinh hoạt rất khó khăn; đặc biệt là việc đảm bảo an ninh trật tự. Vài năm trở lại đây, con đường trong xóm được bê tông hóa, 100% hộ được sử dụng điện lưới, đặc biệt tuyến đường điện “Thắp sáng làng quê” do Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang (Agribank Tuyên Quang) tài trợ đã được lắp đặt đưa vào sử dụng đã đem lại nhiều ý nghĩa. Bà con địa phương hiểu và đồng tình ủng hộ với cách làm dân chủ, minh bạch từ phương án lắp đặt bóng đèn, trụ điện, dây điện, cách quản lý vận hành và cử người vận hành. Khi tuyến đường điện thắp sáng làng quê bật sáng, người dân trong xóm mới thấy hiệu quả của công trình đem lại.

Ông Hà Công Cương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết “Trước đây, đường làng, ngõ xóm đi lại vất vả. Từ khi có tuyến đường bê tông và đường điện thắp sáng làng quê, người dân trong xóm đi lại thuận lợi, tình hình an ninh trật tự cũng được đảm bảo hơn, các tệ nạn xã hội cũng giảm rõ rệt.”

Khi bóng tối lên dần cũng là lúc ánh điện bừng sáng trên tuyến đường khu dân cư Làng Rèn 1 xã Hoà An huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang. Đây là công trình "Thắp sáng đường quê” ý nghĩa, thiết thực được Agribank Tuyên Quang tài trợ. Hệ thống chiếu sáng được lắp đặt với chiều dài 2 km, 39 bóng thắp sáng dọc tuyến đường khu dân cư Làng Rèn 1 tổng giá trị là hơn 25 triệu đồng. Công trình hoàn thiện không chỉ tạo điều kiện cho người dân trong thôn đi lại thuận tiện, mà còn góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm; giúp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Quá trình triển khai nhận được sự quan tâm phối hợp của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo của nhân dân địa phương. Qua đó phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm và khẳng định vai trò vì cuộc sống cộng đồng của ngành Điện.

Đặc biệt, mô hình “thắp sáng đường quê” đã góp một phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng an ninh xung kích và Công an xã Bảo Cường. Việc phát hiện, ngăn chặn và truy bắt các đối tượng vi phạm liên quan đến an ninh trật tự đạt kết quả cao hơn so với khi làm việc thiếu ánh sáng. Hệ thống đèn đường đã giảm bớt phần nào vất vả của lực lượng an ninh xung kích và Công an xã khi phải làm việc về đêm, giúp các anh có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, giữ bình yên cho từng con đường, ngõ hẻm, mang lại cuộc sống an vui cho bà con Nhân dân.

Chương trình “Thắp sáng đường quê” là hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân ở vùng sâu, xa, vùng khó khăn, nâng cao chất lượng đời sống; đồng thời giúp địa phương nâng cao chất lượng trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chương trình cũng góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thuận lợi cho bà con vùng nông thôn đi lại vào ban đêm và góp phần làm cho làng quê nông thôn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trải qua 35 năm, xây dựng, phát triển và trưởng thành, Agribank Tuyên Quang là một trong những ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn, liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng, kinh doanh hiệu quả, giữ vai trò chủ lực trên thị trường vốn và tín dụng cho các thành phần kinh tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Agribank Tuyên Quang luôn thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng thông qua công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Trong năm 2022, chi nhánh đã dành gần 14 tỷ đồng (từ nguồn chi của chi nhánh và Trụ sở chính hỗ trợ) cho công tác an sinh xã hội như: tài trợ xây dựng mới, sửa chữa, ủng hộ quỹ khuyến học; hỗ trợ chương trình tết vì người nghèo; hỗ trợ ngành Y, ngành giáo dục… Công trình “Thắp sáng đường quê’ là một trong những công trình mà chi nhánh đã tài trợ cho bà con để cùng chung tay đóng góp với chính quyền địa phương để cùng xây dựng nông thôn mới.