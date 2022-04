Đất trên mặt trăng vô cùng nguy hiểm với sức khỏe con người

TPO - Một nghiên cứu mới tiết lộ rằng, một làn sóng xung kích mạnh truyền qua một đám mây khí để lại sau cái chết do vụ nổ của một ngôi sao có một điểm kỳ lạ: Một phần của nó đang đi sai hướng.

TP - Khi trò chơi The Light in the Darkness (Ánh sáng trong đêm tối) sẽ ra mắt vào cuối năm nay, nhà thiết kế games Luc Bernard hy vọng nó có thể nắm bắt trái tim công chúng theo cách mà các cách tiếp cận truyền thống không thể.