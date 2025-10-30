Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

darkFlash Vanguard H610M VGD - V1: Bo mạch chủ giá rẻ, hiệu năng tối ưu

P.V

darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 là bo mạch chủ giá rẻ đến từ thương hiệu darkFlash, nổi bật với hiệu năng ổn định, khả năng tương thích cao cùng thiết kế nhỏ gọn chuẩn Micro-ATX. Lựa chọn hoàn hảo cho PC tầm trung!

Giới thiệu về thương hiệu darkFlash

darkFlash là thương hiệu linh kiện máy tính nổi tiếng từ Trung Quốc với các dòng case, tản nhiệt, nguồn và mainboard có thiết kế hiện đại, giá thành dễ tiếp cận và chất lượng vượt tầm giá.

Trong những năm gần đây, darkFlash đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế và Việt Nam nhờ những sản phẩm có độ hoàn thiện cao, vận hành ổn định và thiết kế tinh tế. Tiếp nối thành công đó, hãng tiếp tục tung ra sản phẩm mainboard darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 - hướng tới người dùng phổ thông cần một cấu hình ổn định và tiết kiệm chi phí.

image001-1502.jpg
Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng của darkFlash

Giới thiệu về mainboard darkFlash H610M VGD - V1

Bo mạch chủ darkFlash H610M VGD - V1 được trang bị chipset Intel H610 cùng socket LGA 1700, hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12 và 13. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn xây dựng dàn PC hiệu năng tốt, tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo tính ổn định.

Cấu hình nổi bật của bo mạch chủ darkFlash H610M VGD- V1:

• 2 khe RAM DDR4, hỗ trợ tối đa 64GB, bus RAM lên đến 3200MHz, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà.

• Khe PCIe x16 cho card đồ họa và khe M.2 NVMe tốc độ cao cho ổ SSD, tăng tốc độ khởi động và truy xuất dữ liệu.

• 4 cổng SATA III cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ dễ dàng.

• Kết nối linh hoạt: USB 3.2 Gen1, HDMI, VGA, LAN Gigabit giúp tương thích với hầu hết thiết bị ngoại vi.

• Thiết kế chuẩn Micro-ATX nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trong các case phổ thông.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu làm việc văn phòng, học tập, mà darkFlash H610M VGD - V1 còn đủ sức vận hành các tựa game nhẹ nhàng.

image003.jpg
Bo mạch chủ darkFlash Vanguard H610M VGD - V1

Hiệu năng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng

Bo mạch chủ Vanguard H610M VGD - V1 hỗ trợ RAM DDR4 kênh đôi (Dual Channel), với dung lượng tối đa lên đến 64GB – đủ sức đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm, làm việc đồ họa cơ bản, chơi game hay render nhẹ.

Ngoài ra, khe PCIe 4.0 x16 đảm bảo khả năng tương thích với các dòng card đồ họa mới nhất, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp GPU mà không lo nghẽn băng thông.

image005.jpg
Bo mạch chủ sử dụng chipset Intel H610

Hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng

darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 được trang bị nguồn cấp ATX 24-pin + 8-pin, đảm bảo dòng điện ổn định cho toàn hệ thống. Bo mạch chủ có mức tiêu thụ điện thấp (20–45W ở chế độ chờ, tối đa 260W khi tải) – lý tưởng cho người dùng mong muốn tiết kiệm điện năng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Bên cạnh đó, sản phẩm được sản xuất trên 4 lớp PCB, giúp tăng độ bền, khả năng tản nhiệt và giảm nhiễu điện từ – yếu tố quan trọng để máy tính hoạt động bền bỉ trong thời gian dài.

Chế độ bảo hành chính hãng đáng tin cậy

darkFlash cung cấp chính sách bảo hành 36 tháng (3 năm) cho sản phẩm mainboard H610M VGD - V1, cụ thể:

• 6 tháng đầu: Đổi mới 100% nếu lỗi từ nhà sản xuất.

• Từ tháng 7 đến 36: Hỗ trợ đổi sản phẩm tương đương hoặc có giá trị tương ứng.

Chính sách này giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài mà không lo rủi ro kỹ thuật.

Lựa chọn lý tưởng cho phân khúc tầm trung

Với mức giá cạnh tranh, hiệu năng ổn định, và độ tương thích cao, darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 là lựa chọn tuyệt vời cho:

• Người dùng cần PC văn phòng – học tập – làm việc online

• Game thủ muốn xây dựng cấu hình Gen 12/13/14 với giá hạt rẻ

• Người cần bo mạch chủ bền bỉ, dễ lắp đặt, dễ nâng cấp

Mua darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 chính hãng ở đâu?

Hiện nay, darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 đã có mặt tại nhà phân phối chính hãng - Công ty TNHH Công Nghệ Song Hùng và các đại lý, cửa hàng công nghệ trên toàn quốc. Khi mua hàng mainboard darkFlash tại Song Hùng, bạn sẽ nhận được:

- Nhiều ưu đãi, chương trình khuyến mãi dành cho khách lẻ, đại lý

- Mua sản phẩm chính hãng với mức giá tốt nhất thị trường.

- Bảo hành chính hãng lên đến 36 tháng, hỗ trợ đổi mới 100% trong 6 tháng đầu.

Đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng:

Công ty TNHH Công nghệ Song Hùng

Địa chỉ: Số 14, ngõ 322E Lê Trọng Tấn, P. Phương Liệt, Hà Nội

Hotline: 0964 534 888

Website: songhung.vn

P.V
#mainboard darkFlash #Vanguard H610M VGD #bo mạch chủ giá rẻ

Cùng chuyên mục