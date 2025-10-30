darkFlash Vanguard H610M VGD - V1: Bo mạch chủ giá rẻ, hiệu năng tối ưu

darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 là bo mạch chủ giá rẻ đến từ thương hiệu darkFlash, nổi bật với hiệu năng ổn định, khả năng tương thích cao cùng thiết kế nhỏ gọn chuẩn Micro-ATX. Lựa chọn hoàn hảo cho PC tầm trung!

Giới thiệu về thương hiệu darkFlash

darkFlash là thương hiệu linh kiện máy tính nổi tiếng từ Trung Quốc với các dòng case, tản nhiệt, nguồn và mainboard có thiết kế hiện đại, giá thành dễ tiếp cận và chất lượng vượt tầm giá.

Trong những năm gần đây, darkFlash đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế và Việt Nam nhờ những sản phẩm có độ hoàn thiện cao, vận hành ổn định và thiết kế tinh tế. Tiếp nối thành công đó, hãng tiếp tục tung ra sản phẩm mainboard darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 - hướng tới người dùng phổ thông cần một cấu hình ổn định và tiết kiệm chi phí.

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng của darkFlash

Giới thiệu về mainboard darkFlash H610M VGD - V1

Bo mạch chủ darkFlash H610M VGD - V1 được trang bị chipset Intel H610 cùng socket LGA 1700, hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12 và 13. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn xây dựng dàn PC hiệu năng tốt, tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo tính ổn định.

Cấu hình nổi bật của bo mạch chủ darkFlash H610M VGD- V1:

• 2 khe RAM DDR4, hỗ trợ tối đa 64GB, bus RAM lên đến 3200MHz, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà.

• Khe PCIe x16 cho card đồ họa và khe M.2 NVMe tốc độ cao cho ổ SSD, tăng tốc độ khởi động và truy xuất dữ liệu.

• 4 cổng SATA III cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ dễ dàng.

• Kết nối linh hoạt: USB 3.2 Gen1, HDMI, VGA, LAN Gigabit giúp tương thích với hầu hết thiết bị ngoại vi.

• Thiết kế chuẩn Micro-ATX nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trong các case phổ thông.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu làm việc văn phòng, học tập, mà darkFlash H610M VGD - V1 còn đủ sức vận hành các tựa game nhẹ nhàng.

Bo mạch chủ darkFlash Vanguard H610M VGD - V1

Hiệu năng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng

Bo mạch chủ Vanguard H610M VGD - V1 hỗ trợ RAM DDR4 kênh đôi (Dual Channel), với dung lượng tối đa lên đến 64GB – đủ sức đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm, làm việc đồ họa cơ bản, chơi game hay render nhẹ.

Ngoài ra, khe PCIe 4.0 x16 đảm bảo khả năng tương thích với các dòng card đồ họa mới nhất, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp GPU mà không lo nghẽn băng thông.

Bo mạch chủ sử dụng chipset Intel H610

Hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng

darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 được trang bị nguồn cấp ATX 24-pin + 8-pin, đảm bảo dòng điện ổn định cho toàn hệ thống. Bo mạch chủ có mức tiêu thụ điện thấp (20–45W ở chế độ chờ, tối đa 260W khi tải) – lý tưởng cho người dùng mong muốn tiết kiệm điện năng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Bên cạnh đó, sản phẩm được sản xuất trên 4 lớp PCB, giúp tăng độ bền, khả năng tản nhiệt và giảm nhiễu điện từ – yếu tố quan trọng để máy tính hoạt động bền bỉ trong thời gian dài.

Chế độ bảo hành chính hãng đáng tin cậy

darkFlash cung cấp chính sách bảo hành 36 tháng (3 năm) cho sản phẩm mainboard H610M VGD - V1, cụ thể:

• 6 tháng đầu: Đổi mới 100% nếu lỗi từ nhà sản xuất.

• Từ tháng 7 đến 36: Hỗ trợ đổi sản phẩm tương đương hoặc có giá trị tương ứng.

Chính sách này giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài mà không lo rủi ro kỹ thuật.

Lựa chọn lý tưởng cho phân khúc tầm trung

Với mức giá cạnh tranh, hiệu năng ổn định, và độ tương thích cao, darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 là lựa chọn tuyệt vời cho:

• Người dùng cần PC văn phòng – học tập – làm việc online

• Game thủ muốn xây dựng cấu hình Gen 12/13/14 với giá hạt rẻ

• Người cần bo mạch chủ bền bỉ, dễ lắp đặt, dễ nâng cấp

Mua darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 chính hãng ở đâu?

Hiện nay, darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 đã có mặt tại nhà phân phối chính hãng - Công ty TNHH Công Nghệ Song Hùng và các đại lý, cửa hàng công nghệ trên toàn quốc. Khi mua hàng mainboard darkFlash tại Song Hùng, bạn sẽ nhận được:

- Nhiều ưu đãi, chương trình khuyến mãi dành cho khách lẻ, đại lý

- Mua sản phẩm chính hãng với mức giá tốt nhất thị trường.

- Bảo hành chính hãng lên đến 36 tháng, hỗ trợ đổi mới 100% trong 6 tháng đầu.

Đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng:

Công ty TNHH Công nghệ Song Hùng

Địa chỉ: Số 14, ngõ 322E Lê Trọng Tấn, P. Phương Liệt, Hà Nội

Hotline: 0964 534 888

Website: songhung.vn