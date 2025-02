‘Dark Nuns’: Song Hye Kyo chưa tỏa sáng

TPO - "Dark Nuns" thu hút sự chú ý ngay từ khi công bố vì sự trở lại của Song Hye Kyo. Tuy nhiên, phim còn mất điểm vì kịch bản quen thuộc, ít bất ngờ, yếu tố kinh dị cũng chưa đủ hấp dẫn.

Dark Nuns (Tựa Việt: Nữ tu bóng tối) gây chú ý từ lúc công bố đến khi phát hành vì đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau 10 năm vắng bóng màn bạc, kể từ The Queens (2015).

Đây là ngoại truyện (spin-off) của siêu phẩm The Priests từng làm mưa làm gió tại phòng vé Hàn Quốc năm 2015, nên được kỳ vọng tiếp nối thành công và mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Đáng tiếc, phim lại nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng. Kịch bản cũng còn hạn chế khiến Song Hye Kyo chưa thể tỏa sáng dù có nỗ lực trong diễn xuất.

Mô-típ quen thuộc và cũ kỹ

Trong Dark Nuns, Giáo hội Hàn Quốc đã ban chỉ thị cấm các nghi thức trừ tà. Điều đó khiến cho các linh mục đứng trước tình thế khó xử khi cậu bé Hee Joon (Moon Woo Jin) có dấu hiệu bị quỷ ám.

Phần lớn giáo hội đều cho rằng không nên phá lệnh, đồng thời tin tưởng khoa học và y tế là giải pháp phù hợp để "chữa bệnh" cho cậu.

Trước nỗi đau đớn và tuyệt vọng của mẹ Hee Joon, Sơ Junia (Song Hye Kyo) và Sơ Michaela (Jeon Yeo Bin) quyết định đi ngược lại với giáo hội. Họ âm thầm tìm cách trục xuất ác quỷ, bất chấp nguy cơ bị trừng phạt hay tính mạng bị đe dọa.

Thể loại trục quỷ, trừ tà vốn không phải là món ăn xa lạ với người yêu điện ảnh, nhất là phim kinh dị Hollywood. Trước đó, Hàn Quốc cũng khai thác đề tài này qua nhiều tác phẩm như The Priests (2015), The Wailing (2016), Svaha: The Sixth Finger (2019) hay The Divine Fury (2019).

Gần nhất, Quật mộ trùng ma(Tựa quốc tế: Exhuma) cũng gây sốt tại Hàn Quốc lẫn Việt Nam, trở thành phim Hàn ăn khách nhất mọi thời ở nước ta.

Dark Nuns vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của thể loại trừ tà. Biên kịch có cố gắng khi xây dựng hành trình của hai nữ tu để tạo sự khác biệt với loạt phim The Nuns nổi tiếng của Mỹ.

Hai nhân vật chính được xây dựng với tính cách trái ngược. Junia mạnh mẽ và có đức tin vững vàng, không hề nao núng trước quỷ dữ. Sơ Michaela (Jeon Yeo-been) thì ngược lại, có phần yếu đuối và luôn hoài nghi bản thân.

Đáng tiếc, câu chuyện vẫn chưa thực sự hấp dẫn. Kịch bản hạn chế là điểm trừ lớn của phim.

Vì quá tập trung vào việc kể chuyện, đôi lúc Dark Nuns như tác phẩm tâm lý, chính kịch hơn là phim kinh dị. Diễn biến nửa đầu rề rà, nhịp độ chậm rãi có thể khiến khán giả mất hứng thú.

Cậu bé bị quỷ ám có những biểu hiện như khuôn mặt biến dạng hay nói lời ghê rợn. Đây vốn là hình ảnh đã quá quen thuộc trong dòng phim trừ tà nên không tạo được bất ngờ với người xem.

Suốt thời lượng 110 phút, phim có rất ít cảnh hù dọa. Chỉ đến gần cuối, cảnh trừ tà xuất hiện mới tạo được điểm nhấn nhưng cũng không đủ kịch tính để bù đắp cho nhịp phim chậm rãi trước đó.

Song Hye Kyo chưa thể tỏa sáng

Sự xuất hiện của Song Hye Kyo là yếu tố giúp Dark Nuns thu hút. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1981 từng xuất hiện nhiều lần trên màn ảnh rộng nhưng hiếm có dự án thành công, thậm chí cô còn bị đặt cho danh xưng “thuốc độc phòng vé”.

Vai Sơ Yunia cho thấy nỗ lực của Song Hye Kyo khi muốn “lột xác”, phá bỏ hình tượng ngọt ngào và dịu dàng quen thuộc để tiếp tục chinh phục những dạng vai gai góc, cá tính mạnh sau series The Glory (2023).

Theo ê-kíp, nữ diễn viên đã dành đến nửa năm tập hút thuốc để thực hiện một cảnh quay, đồng thời khắc họa tính cách nhân vật là người nghiện thuốc.

Đáng tiếc, Sơ Yunia có nhiều tiềm năng nhưng kịch bản lại chưa khai thác tốt. Những xung đột nội tâm của nhân vật được khắc họa chưa sâu sắc nên kết nối với người xem cũng hời hợt.

Jeon Yeo Bin cũng có cố gắng với vai Sơ Michaela. Song, nhân vật còn đơn giản và chưa thực sự tạo đột phá so với khả năng của cô. Đôi lúc, nữ diễn viên có phần nhún nhường trước đàn chị Song Hye Kyo.

Bên cạnh hai nữ chính, dự án cũng quy tụ một số gương mặt quen thuộc như Lee Jin Wook hay Huh Joon Ho. Nhưng các ngôi sao không có nhiều đất diễn, chủ yếu đóng vai phụ và làm nền cho câu chuyện của hai nữ tu.

Dark Nuns ra mắt khán giả quê nhà vào tháng 1, được bán bản quyền cho hơn 160 nước, bao gồm Việt Nam. Ở Hàn Quốc, tác phẩm cạnh tranh gay gắt với phim hài Hitman 2 của Kwon Sang Woo nhưng chưa thể vượt mặt đối thủ vì đối diện làn sóng chỉ trích.

Nhiều ý kiến chê bai phim, cho rằng kịch bản thiếu đột phá, yếu tố kinh dị mờ nhạt và chưa tận dụng hết tiềm năng dàn diễn viên.

Khởi chiếu tại Việt Nam muộn màng, phim tiếp tục đối đầu với bom tấn Captain America: Thế giới mới cùng loạt phim Việt như Nhà gia tiên, Đèn âm hồn, Nụ hôn bạc tỷ… Song, nhiều khán giả cho rằng sẽ mua vé ra rạp xem phim vì sự xuất hiện của Song Hye Kyo.

Nhìn chung, Dark Nuns vẫn là lựa chọn thú vị dành cho những ai yêu thích dòng phim trừ tà lẫn người yêu mến Song Hye Kyo. Song, khán giả nên giảm kỳ vọng xuống nếu mong đợi một tác phẩm đột phá hoặc kịch bản ấn tượng, có chiều sâu.