Đạo diễn Truyền hình Nhân đạo và niềm vui tìm lại giấc ngủ ngon

Tiếp xúc với anh Long, không ai ngờ rằng người đàn ông cao to, phong độ này đã từng trải qua giai đoạn mất ngủ trầm trọng, sụt đến 7kg chỉ trong vòng một năm.

Đêm chỉ chợp mắt được 3-4 tiếng, một giấc ngủ ngon trở thành “xa xỉ”

Anh Vũ Sơn Long, 50 tuổi, hiện đảm nhiệm vai trò Đạo diễn của chương trình Truyền hình Nhân đạo, phát sóng hàng tuần trên VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Áp lực công việc lớn, đi công tác liên miên, sinh hoạt thường xuyên bị đảo lộn là một trong những nguyên nhân khiến anh Long bị mất ngủ.

“Tôi bắt đầu bị mất ngủ khoảng hơn một năm trước. Đầu tiên chỉ hơi khó vào giấc, ngủ không say. Càng ngày tình trạng càng nặng, có đêm tôi nằm trằn trọc cả tiếng đồng hồ, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ ngủ được, tầm 4 giờ đã tỉnh, nằm nghe nhạc thiền, xem tivi, cứ thế chờ đến khi trời sáng. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy bị ám ảnh, thậm chí sợ hãi.” – Anh Long chia sẻ.

Là đạo diễn truyền hình, với vai trò chủ đạo trong việc lên ý tưởng, kịch bản, tổ chức sản xuất…, đặc thù công việc của anh Long cần sự tư duy, sáng tạo và tập trung cao độ. Vì vậy, trạng thái uể oải, mệt mỏi, thiếu năng lượng do mất ngủ kéo dài đã gây trở ngại lớn cho anh khi luôn phải đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc.

“Giấc ngủ mỗi đêm chỉ khoảng 3-4 tiếng, trong mấy tiếng ấy cũng không phải ngủ sâu mà lơ mơ, chập chờn khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Việc cơ quan vẫn phải đảm bảo mà đầu óc lúc nào cũng lâng lâng, tôi luôn phải cố gồng mình. Đằng đẵng cả năm trời, quả thật tôi cảm thấy rất đuối sức.” – Anh cho biết.

Quãng thời gian “khủng hoảng” ấy, buổi tối sau khi cơm nước xong, anh Long ra sức chạy bộ, hy vọng đêm về mệt thì sẽ ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà hôm sau người còn mệt mỏi, rã rời hơn. Chỉ trong vòng một năm mà anh sút hẳn 7kg, sức khỏe đi xuống nhiều.

Mất ngủ triền miên khiến cơ thể suy kiệt, tinh thần ức chế, anh Long thừa nhận bản thân dễ cáu gắt, mất bình tĩnh hơn so với trước đây. Nhận thấy không thể tiếp tục kéo dài tình trạng thêm được nữa, anh quyết định đi tìm giải pháp để khắc phục.

“Trái ngọt” đến từ sản phẩm thảo dược

Chia sẻ với chúng tôi, anh Long tỏ ra rất kiên định với lựa chọn của mình: “Trong quá trình công tác cũng như cuộc sống hàng ngày, tôi chứng kiến rất nhiều người sử dụng tân dược gặp phải tác dụng không mong muốn. Vì vậy, tôi ưu tiên sử dụng các sản phẩm thảo dược tự nhiên.”

Anh Long lên mạng tìm hiểu và biết đến An thần ngủ ngon Tâm Bình. Trước đây, anh và gia đình cũng đã từng dùng các sản phẩm như Đại tràng Tâm Bình, Viên Tiêu hóa Tâm Bình, Bổ gan Tâm Bình cho hiệu quả tốt. Vì thế, anh tin tưởng và mua dùng thử.

“Phải nói là tôi vô cùng bất ngờ về tác dụng của An thần ngủ ngon Tâm Bình. Chỉ sau 5 ngày sử dụng, giấc ngủ dễ dàng hơn rất nhiều, đầu óc tỉnh táo, bớt lo âu, căng thẳng. Sau khi dùng hết 2 hộp thì gần như tôi trở về trạng thái hoàn toàn bình thường, đặt lưng 10 phút đã chìm vào giấc ngủ, lại ngủ rất sâu. Mỗi đêm chỉ tỉnh độ 2 lần đi vệ sinh, ngủ lại cũng rất nhanh. Có hôm, tôi ngủ một mạch đến sáng, cảm giác cơ thể tràn trề năng lượng.

Chỉ sau 2 tháng ăn ngon, ngủ tốt, tinh thần phấn chấn, thoải mái, tôi đã tăng tới 4kg. Công việc cũng tiến triển rất thuận lợi. Đặc biệt, buổi tối không phải lo đi chạy nữa nên cả nhà quây quần, tôi có nhiều thời gian hơn cho gia đình và các con.” – Anh Long nở nụ cười mãn nguyện.

Nghiên cứu An thần ngủ ngon Tâm Bình chúng tôi nhận thấy, sở dĩ sản phẩm mang lại hiệu quả tốt là do cơ chế tác động toàn diện với 3 nhóm tác dụng. Trong đó nhóm hỗ trợ dưỡng tâm, an thần gồm Tâm sen, Viễn chí, Táo nhân; nhóm hỗ trợ bồi bổ khí huyết, thông kinh hoạt lạc gồm Đương quy, Xuyên khung, Cam thảo; nhóm hỗ trợ xoa dịu thần kinh, giảm lo âu, giúp ngủ ngon và sâu giấc gồm Lạc tiên, Lá vông, Bình vôi.

Ngoài ra, chiết xuất Nữ lang và Bình vôi được bào chế theo công nghệ hiện đại với hàm lượng hoạt chất cao, mang lại tác dụng vượt trội trong việc hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, kéo dài giấc ngủ sâu.

Khép lại câu chuyện của mình, anh Long tâm sự: “Trải qua thời gian dài mất ngủ, có những đêm chỉ ước được ngủ một giấc thật ngon tới sáng, tôi mới thấm tầm quan trọng của giấc ngủ. Hy vọng chia sẻ câu chuyện của mình sẽ giúp ích cho những người đang gặp tình trạng mất ngủ như tôi sớm lấy lại giấc ngủ ngon, bớt lo âu, ngủ sâu, sảng khoái.”

