Đạo diễn loại cascadeur vì H’Hen Niê đóng quá đạt, bất chấp thương tích

Trong những hình ảnh đầu tiên trong “578: Phát đạn của kẻ điên”, H’Hen Niê xuất hiện khá gai góc với hình ảnh đả nữ. H’Hen Niê đảm nhận vai diễn Bảo Vi, cô gái luôn âm thầm sát cánh bên cạnh nam chính. Đả nữ Bảo Vi vừa biết lái xe container, vừa biết phi xe phân khối lớn, vừa đánh đấm dữ dội.

Để tham gia các phần hành động, H’Hen Niê đã tham gia huấn luyện võ thuật từ gần 1 năm trước, có thời điểm H’Hen Niê dính chấn thương đến mức phải nhập viện. Bên cạnh đó, cô cùng các diễn viên tham gia huấn luyện đặc biệt với các chuyên gia võ thuật Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của đạo diễn hành động Oh Sea Young.

Hình ảnh cực ngầu của H'Hen Niê

Đạo Diễn Oh Sea Young người từng tham gia chỉ đạo võ thuật nhiều bom tấn Hollywood và Hàn Quốc như “Avengers: Age of Ultron”, “Snowpierce” (Chuyến tàu băng giá), “Gongjo” (Cộng sự bất đắc dĩ), “Taxi Driver” ( Tài xế taxi). Anh không tiếc dành tặng nhiều lời khen cho H’Hen Niê. “Cô ấy từ đầu đến cuối quá trình luyện tập, không nghỉ một ngày nào, luôn xuất hiện ở phòng tập một cách chăm chỉ. Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy ở điểm này”, đạo diễn người Hàn nói.

Trong một cảnh quay hành động tại cảng Hải Phòng, H’Hen phải quay cảnh đấu tay đôi dưới mưa với võ sư Tuấn Hạc trên nóc container xếp chồng lên nhau. Để cảnh quay đạt hiệu quả nhất có thể, H'Hen Niê đã lén yêu cầu Tuấn Hạc ra tay thật với mình khiến cho bầm tím khắp người. Nhưng bù lại, họ đã có những cảnh quay đạt hiệu quả bất ngờ.

Võ sư Tuấn Hạc cùng H'Hen Niê chuẩn bị cho cảnh hành động

Có một cú đá của Tuấn Hạc mạnh đến nỗi H’Hen Niê bị văng xa ra 5 mét trên nóc container dù đã được bảo hộ rất kỹ nhưng vẫn rất đau, thậm chí có nguy cơ rạn xương, nhưng cô vẫn tươi cười và nói với anh rằng mình ổn để anh không cảm thấy áy náy. “Đó là một cô gái tinh tế, quyến rũ, luôn truyền lửa cho những người xung quanh bất chấp khó khăn, vất vả”, Tuấn Hạc chia sẻ.

Đạo diễn Lương Đình Dũng kẻ, có những ngày phải dầm nước 14 tiếng trong nhiệt độ buổi đêm giảm xuống dưới 8 độ nhưng H’Hen Niê không bao giờ than thở. Trong quá trình quay phim, do chấn thương ở đầu gối từ khi tập luyện, H’Hen Niê buộc phải sử dụng cascadeur trong các phân cảnh phải sử dụng đòn chân. Nhưng cô vẫn xin đạo diễn Oh Sea Young được làm thử một lần và ngay lập tức phân cảnh đó của H’Hen Niê được chọn thay cho những cảnh quay đã thực hiện với cascadeur nữ Hàn Quốc.

Bên cạnh hình ảnh cực ngầu, H'Hen Niê vẫn rất quyến rũ

“578 là bộ phim tôi mang nhiều kỳ vọng vươn tới điện ảnh thế giới, nên tôi suy nghĩ rất kỹ càng khi chọn diễn viên. Tôi sẽ không chọn một ai đó vì họ có nhiều người hâm mộ hay họ là gương mặt doanh thu phòng vé, tôi chọn vì lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cô ấy chính là nhân vật mà tôi xây dựng”, đạo diễn Lương Đình Dũng nói.