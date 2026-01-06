'Đánh trúng, đánh đúng' các điểm nóng ô nhiễm không khí Hà Nội

report Giảm phụ thuộc vào xe cá nhân, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm

Ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch HĐTV Hanoi Metro:

Để đạt mục tiêu vận tải hành khách công cộng chiếm 30% vào năm 2030, TP. Hà Nội đang thúc đẩy một bước chuyển quan trọng không chỉ về hạ tầng mà còn về tư duy và văn hóa giao thông. Trong lộ trình đó, việc triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) từ năm 2026 được xem là điểm đột phá mang tính quyết định.

Ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch HĐTV Hanoi Metro.

Hà Nội hiện đáp ứng nhu cầu đi lại của khoảng 12 triệu người, gồm cư dân thường trú, lao động vãng lai và du khách. Áp lực dân số lớn khiến hạ tầng giao thông và môi trường đô thị đối mặt nhiều thách thức. Thành phố đã xác định rõ hướng đi với quy hoạch 15 tuyến đường sắt đô thị, mở rộng mạng lưới xe buýt lên khoảng 4.000 xe, đồng thời từng bước chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Trong bối cảnh quỹ đất giao thông hạn chế, việc duy trì phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch được đánh giá là không bền vững. Theo lộ trình, từ ngày 1/7 năm nay, Hà Nội sẽ chính thức thí điểm áp dụng vùng phát thải thấp - được coi là “điểm kích hoạt” nhằm giảm phụ thuộc vào xe cá nhân, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm. Khi các tiêu chuẩn phát thải được siết chặt, người dân sẽ có xu hướng chuyển sang vận tải công cộng rõ rệt hơn.

Thực tế cho thấy, dư địa của vận tải công cộng vẫn còn lớn. Hệ thống đường sắt đô thị hiện nay đông khách vào giờ cao điểm nhưng chưa được khai thác hết ở các khung giờ khác. Để lấp đầy khoảng trống này, yếu tố quyết định nằm ở sự quyết liệt trong thực thi chính sách.

Kinh nghiệm từ việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm hay xử lý vi phạm nồng độ cồn cho thấy, khi chế tài được áp dụng nghiêm minh, thói quen giao thông sẽ thay đổi. Dù có thể gây bất tiện ban đầu, vùng phát thải thấp được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho giao thông Thủ đô văn minh, an toàn và bền vững hơn trong tương lai gần.