'Đánh trúng, đánh đúng' các điểm nóng ô nhiễm không khí Hà Nội

Ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch HĐTV Hanoi Metro:
Để đạt mục tiêu vận tải hành khách công cộng chiếm 30% vào năm 2030, TP. Hà Nội đang thúc đẩy một bước chuyển quan trọng không chỉ về hạ tầng mà còn về tư duy và văn hóa giao thông. Trong lộ trình đó, việc triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) từ năm 2026 được xem là điểm đột phá mang tính quyết định.
Hà Nội hiện đáp ứng nhu cầu đi lại của khoảng 12 triệu người, gồm cư dân thường trú, lao động vãng lai và du khách. Áp lực dân số lớn khiến hạ tầng giao thông và môi trường đô thị đối mặt nhiều thách thức. Thành phố đã xác định rõ hướng đi với quy hoạch 15 tuyến đường sắt đô thị, mở rộng mạng lưới xe buýt lên khoảng 4.000 xe, đồng thời từng bước chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.
Trong bối cảnh quỹ đất giao thông hạn chế, việc duy trì phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch được đánh giá là không bền vững. Theo lộ trình, từ ngày 1/7 năm nay, Hà Nội sẽ chính thức thí điểm áp dụng vùng phát thải thấp - được coi là “điểm kích hoạt” nhằm giảm phụ thuộc vào xe cá nhân, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm. Khi các tiêu chuẩn phát thải được siết chặt, người dân sẽ có xu hướng chuyển sang vận tải công cộng rõ rệt hơn.
Thực tế cho thấy, dư địa của vận tải công cộng vẫn còn lớn. Hệ thống đường sắt đô thị hiện nay đông khách vào giờ cao điểm nhưng chưa được khai thác hết ở các khung giờ khác. Để lấp đầy khoảng trống này, yếu tố quyết định nằm ở sự quyết liệt trong thực thi chính sách.
Kinh nghiệm từ việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm hay xử lý vi phạm nồng độ cồn cho thấy, khi chế tài được áp dụng nghiêm minh, thói quen giao thông sẽ thay đổi. Dù có thể gây bất tiện ban đầu, vùng phát thải thấp được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho giao thông Thủ đô văn minh, an toàn và bền vững hơn trong tương lai gần.
Bà Lê Thanh Thủy - Phó trưởng Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội:
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội ở mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Chỉ số không khí AQI nhiều ngày ở mức đáng báo động. Các nguồn phát thải chính bao gồm: Giao thông, công nghiệp, xây dựng, đốt rơm rạ và rác thải.
Hà Nội xác định không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế; sẽ triển khai các biện pháp mang tính toàn diện, chiến lược để giảm ô nhiễm môi trường.
Hà Nội đã có nghị quyết, quy định thực hiện Vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội (LEZ - Low Emission Zone) tại trung tâm Hà Nội. Vùng LEZ sẽ kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải; giảm phát thải PM2.5, NOx, CO và các chất ô nhiễm khác xuống mức an toàn; khuyến khích phương tiện xanh, năng lượng sạch, quản lý chất thải hiệu quả.
Ba tiêu chí thực hiện Vùng phát thải thấp gồm: Thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải theo Quy hoạch Thủ đô 2021-2030, tầm nhìn 2050; Khu vực thường xuyên ùn tắc giao thông từ mức D-F theo tiêu chuẩn TCVN 13592:2022; AQI trung bình 1 năm gần nhất dưới mức trung bình theo trạm quan trắc chuẩn.
Điều kiện tổ chức Vùng phát thải thấp gồm: Khu vực có quy hoạch phát triển giao thông công cộng hoặc đủ hạ tầng đường bộ; có phương án giám sát, đánh giá mức phát thải và quá trình giảm phát thải; đáp ứng giải pháp chuyển đổi phương tiện giao thông phù hợp.
Biện pháp áp dụng trong Vùng phát thải thấp:
Đối với hạ tầng giao thông xanh: Phát triển vận tải công cộng, xe thân thiện môi trường, không gian đi bộ, xe đạp, trạm năng lượng sạch.
Phương tiện được phép: Xe không phát thải, xe xanh, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch được ưu tiên lưu thông.
Giám sát thông minh: Camera AI, hệ thống giám sát chất lượng không khí, phần mềm quản lý phương tiện, đường dây nóng
Giới hạn nghiêm ngặt: Cấm xe tải trên 3.500kg, hạn chế ô tô và xe máy không đạt chuẩn khí thải, cấm xe mô tô kinh doanh trên ứng dụng vận tải. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh, ưu đãi thuế phí, xử lý vi phạm và tuyên truyền nâng cao nhận thức.
Về lộ trình thực hiện Vùng phát thải thấp: Thành phố triển khai từng bước đến 2031. Giai đoạn 2026-2027 triển khai thí điểm tại vành đai 1 và một số phường trọng điểm để đánh giá hiệu quả (mỗi phường chọn 1 khu vực đáp ứng các tiêu chí vùng phát thải thấp). Từ 1/1/2028 sẽ áp dụng cho toàn bộ vành đai 1 và một số khu vực thuộc vành đai 2. Từ 1/1/2030 sẽ triển khai từ vành đai 3 trở vào, bao phủ phần lớn trung tâm thành phố. Từ 2031 trở đi sẽ áp dụng cho tất cả các khu vực đáp ứng tiêu chí.
Kết quả kỳ vọng khi thực hiện vùng phát thải thấp là giảm ô nhiễm không khí, cải thiện sức khỏe cộng đồng; nâng cao nhận thức cộng đồng, phát triển kinh tế tuần hoàn…
Ông Trương Mạnh Tuấn - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng môi trường, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường:
Ô nhiễm không khí hiện nay tập trung chủ yếu tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, đặc biệt nghiêm trọng vào mùa khô với nồng độ bụi mịn PM2.5 thường xuyên vượt ngưỡng. Trước thực trạng này, kế hoạch quốc gia đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng nhằm "đảo ngược" xu thế ô nhiễm.
Cụ thể, đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu giảm 20% nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm so với mức đo đạc của năm 2024, đưa chỉ số này xuống dưới 40µg/m³. Các tỉnh vệ tinh như Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh... cũng đặt mục tiêu giảm trên 10% chỉ số này.
Vấn đề ô nhiễm không khí đang ở xu thế gia tăng và chúng ta phải tìm cách kìm hãm, đảo ngược xu thế này. Mục tiêu đưa ra rất tham vọng, đòi hỏi việc kiểm soát nguồn thải phải thực hiện nghiêm ngặt để tăng số ngày có chất lượng không khí tốt lên 80%.
Về giải pháp, kế hoạch đưa ra 5 nhóm hành động trọng tâm: Hoàn thiện thể chế, chính sách. Kiểm soát nguồn thải công nghiệp, quản lý giao thông. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Huy động nguồn lực và hợp tác. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó, nhóm giải pháp về giao thông và xây dựng được đặc biệt chú trọng.
Dự án ưu tiên trong giai đoạn tới là thí điểm xây dựng vùng phát thải thấp (LEZ) tại Hà Nội và TPHCM. Tại các vùng này, các phương tiện giao thông và nguồn phát sinh ô nhiễm sẽ bị kiểm soát chặt chẽ, kết hợp với các chính sách ưu đãi chuyển đổi sang xe năng lượng sạch. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đặt mục tiêu có tối thiểu 200 công trình xanh vào năm 2030 và thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi tại các khu vực trọng điểm.
Chúng ta sẽ hướng tới công nghệ dữ liệu, đo đạc chính xác. Khi có dữ liệu phản ánh đúng thực tế, chúng ta mới có những giải pháp “đánh trúng, đánh đúng” vào các điểm nóng gây ô nhiễm lớn hiện nay.
Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu khai mạc hội thảo:
Trong nhiều năm qua, ô nhiễm không khí trở thành nỗi lo thường trực của người dân Hà Nội. Những ngày chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu, rất xấu không còn là hiện tượng cá biệt mà thường xuyên hơn, nhất là vào mùa đông khi điều kiện thời tiết bất lợi. Ô nhiễm không khí khiến người dân đối mặt với nhiều rủi ro sức khoẻ, nhất là với trẻ nhỏ, người già, những người mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch.
Không khí - thứ vốn dĩ trong lành, miễn phí và thiết yếu nay lại trở thành một mối đe dọa âm thầm nhưng dai dẳng. Từ góc nhìn của người dân, sự lo lắng ấy không chỉ là cảm nhận cá nhân mà đã trở thành nỗi bất an chung của cả cộng đồng. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải hành động quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, đồng bộ hơn nữa.
Vì vậy, những ngày cuối năm 2025, Chính phủ, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách mới nhằm cải thiện chất lượng không khí. Những chính sách này cho thấy quyết tâm chính trị rõ ràng, song cũng đồng thời đặt ra thách thức lớn trong khâu thực thi, phối hợp liên ngành và thay đổi thói quen của toàn xã hội.
Trong bối cảnh đó, chúng tôi cho rằng truyền thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Truyền thông môi trường không dừng lại ở việc “phản ánh vấn đề”, mà hướng tới “tạo ra thay đổi”. Đó là thay đổi trong nhận thức của người dân, trong trách nhiệm của doanh nghiệp, và trong cách hoạch định, thực thi chính sách của các cơ quan quản lý.
Chúng tôi kỳ vọng hội thảo không chỉ dừng lại ở việc nhận diện thách thức, mà quan trọng hơn là đề xuất được các giải pháp khả thi, có lộ trình rõ ràng và cơ chế phối hợp cụ thể.
Hội thảo mong muốn lắng nghe các phân tích khoa học sâu sắc, các kinh nghiệm thực tiễn, các sáng kiến từ doanh nghiệp và cộng đồng, để từ đó cùng nhau xác định những hành động ưu tiên trong ngắn hạn và dài hạn nhằm cải thiện chất lượng không khí Hà Nội, rộng hơn nữa là Vùng Thủ đô bao gồm các địa phương lân cận như Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Phòng và Bắc Ninh.
Sáng 6/1, Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội, Sở Xây dựng TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo Kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội: Thách thức và Hành động.
Hội thảo có sự tham của các đại biểu đến từ bộ, ngành Trung ương, các sở/ngành, xã/phường của TP. Hà Nội, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh/thành phố lân cận, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế cùng các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và 30 cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.