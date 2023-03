Danh tính 6 nghệ sĩ dự tiệc vụ 170 cô gái hầu rượu giới xã hội đen

TPO - Đến hiện tại, 3 nghệ sĩ đã lên tiếng xác nhận tham dự tiệc rượu của giới xã hội đen. Trong khi đó, ba người nổi tiếng còn lại gồm vợ chồng tài tử Vương Dương Minh - Thái Thi Vân vẫn giữ im lặng.

Vụ 170 cô gái hầu rượu giới xã hội đen trong bữa tiệc do Trúc Liên bang Minh Nhân hội tổ chức với quy mô hơn 900 người đang được dư luận Đài Loan, Trung Quốc quan tâm.

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 10/3, ba người trong tổng 6 nghệ sĩ tham dự xác nhận đã góp mặt biểu diễn, gồm Lại Minh Vỹ, Tạ Hòa Huyền và Cao Nhĩ Tuyên. Các nghệ sĩ trên cho biết họ chỉ hát theo lời mời và không có quan hệ với những hội nhóm tại đây.

Ngoài ba cái tên trên, vợ chồng Vương Dương Minh - Thái Thi Vân và diễn viên Hứa Duy Ân cũng bị cho là tham gia tiệc rượu cùng giới xã hội đen. Đến hiện tại, các bên này chưa lên tiếng.

Danh tính những nghệ sĩ này đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Ca sĩ Lại Minh Vỹ giành quán quân trong Đại lộ ngôi sao lần thứ 2 năm 2008. Nhờ thành công từ cuộc thi, anh cùng Hoàng Mỹ Trân lập nhóm hát và xuất sắc đoạt giải cao tại Golden Melody Awards 2016. Lại Minh Vỹ từng phát hành album solo năm 2016, đồng thời lọt vào danh sách rút gọn cho giải Nam ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) xuất sắc nhất tại Golden Melody Awards lần thứ 28.

Gương mặt tai tiếng - Tạ Hòa Huyền, sinh năm 1987 là ca sĩ, diễn viên. Anh từng tham gia diễn xuất trong bộ phim The Ultimate Family và Teenage Girls over Flowers. Dù nói không hứng thú với thị trường Trung Quốc đại lục, Tạ Hòa Huyền vẫn quảng bá hoạt động nghệ thuật trên Weibo cá nhân.

Ca sĩ 36 tuổi trải qua hai lần đò, vợ hiện tại của anh là ca sĩ Trần Tương Ni.

Nam ca sĩ từng có nhiều phát ngôn gây sốc liên quan đến chất cấm. Anh từng bị bắt giữ vì tội tàng trữ ma túy, người khai báo chính là vợ cũ của anh – Keanna.

Cao Nhĩ Tuyên 26 tuổi, được biết đến với nghệ danh OSN, là rapper. Anh ra mắt vào năm 2018 với ca khúc Everybody Bounce. Năm 2019, Cao Nhĩ Tuyên giành giải thưởng Nghệ sĩ mới châu Á xuất sắc nhất tại Mnet Asian Music Awards.

Diễn viên, ca sĩ, người mẫu Vương Dương Minh, nghệ danh Sunny Wang sinh năm 1982, là con trai ông trùm vận tải biển, gia đình anh sở hữu Tập đoàn vận tải hàng Yang Ming. Mặc dù gia đình muốn anh tiếp nối con đường kinh doanh, Vương Dương Minh vẫn muốn dấn thân vào showbiz.

Anh lần đầu đóng phim năm 2011 với tác phẩm In the time. Nhiều dự án anh đảm nhận vai chính như Dragon gate (2013), Never give up, Dodo (2013), The starry night, The starry sea I & II (2017) và Secrets of three kingdoms (2018).

Thái Thi Vân – vợ nam ca sĩ là diễn viên, sinh năm 1986. Cả hai kết hôn năm 2015 sau khi anh chia tay Tiêu Á Hiên – diva xứ Đài. Bốn năm sau ngày cưới, tài tử đón con gái đầu lòng Katiya. Sau khi lấy vợ, có con, anh ít xuất hiện trong showbiz.

Cái tên trong danh sách này là Hứa Duy Ân 39 tuổi, con lai Hà Lan. Những năm gần đây, ngoài lĩnh vực diễn xuất, cô còn tích cực phát triển công việc kinh doanh.

Nữ diễn viên trải qua 4 mối tình, từng kết hôn với Alex, thành viên nhóm BAD và “đường ai nấy đi” sau ba năm chung sống. Hiện tại, Hứa Duy Ân đã nhận lời cầu hôn với bạn trai là nghệ sĩ kém cô 6 tuổi.

Tiệc rượu của Minh Nhân hội của Trúc Liên bang có sự góp mặt của những tên tuổi máu mặt trong giới xã hội đen. Cảnh sát đã tiến hành kiếm tra, thu giữ vũ khí mang tính sát thương của những người dự tiệc, tiến hành thẩm vấn hơn 900 người. Sự kiện này hoạt động phô trương khiến lực lượng chức năng phải ra quân đảm bảo an ninh trật tự.