Danh hài Nhật Bản tự tử ở tuổi 61

TPO - Danh hài Nhật Bản Ueshima Ryuhei đột ngột qua đời ở tuổi 61. Nguyên nhân được xác định là tự tử.

Mới đây, truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về cái chết đột ngột của danh hài Ueshima Ryuhei.

Theo Nippon, ông Ueshima Ryuhei được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng ở phường Nakano, Tokyo, Nhật Bản, vào ngày 11/5. Các nguồn tin cho hay, nam diễn viên hài được xác nhận đã qua đời vài giờ sau đó tại bệnh viện.

Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đang điều tra cái chết của ông Ueshima theo hướng một vụ tự tử. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân danh hài Nhật Bản nghĩ quẩn ở tuổi 61. Có thông tin, ông treo cổ tại nhà riêng.

Ueshima Ryuhei sinh năm 1961 ở tỉnh Hyogo, miền tây Nhật Bản. Ông là nghệ sĩ hài, diễn viên kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng Nhật Bản. Ông xuất thân từ trường đào tạo về diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp, ông thành lập nhóm hài “Dacho Club” cùng Katsuhiro Higo và Jimon Terakado, nhanh chóng được cả nước biết đến.

Ueshima được yêu thích với những màn trình diễn hài hước, vui nhộn, góp mặt trong nhiều chương trình tạp kỹ trên truyền hình.

Về sự nghiệp diễn xuất, ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình kinh điển "5 to 9 - Handsome Monk Falls in Love with Me". Ngoài ra, Ueshima Ryuhei còn tham gia vào các phim khác như "The Trick Movie: The last stage", "Trò chơi sinh tồn", "The 47 Ronin in Debt", "Kaibutsu-kun: The Movie".

Về đời tư, ông kết hôn với Hikaru Hirokawa, cũng hoạt động trong làng giải trí, vào năm 1994.

Tú Oanh