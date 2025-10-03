Đánh giá "độ ngon" các khu tại concert G-Dragon ở Việt Nam: VIP chưa chắc đã lợi

HHTO - Sơ đồ concert của G-Dragon tại Việt Nam (Ocean City) được nhiều fan đánh giá là như "phân lô chia nền" vì quá nhiều khu vực. Cách sắp xếp khác hoàn toàn so với các đêm diễn trước của "anh Long" cũng như những concert từng được tổ chức tại địa điểm dựng sân khấu khiến không ít khán giả khó tưởng tượng. Ngoài hạng VVIP xịn nhất, đâu là khu vực "ngon" nhì?

* Lưu ý: Nội dung dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo và tương đối, dựa trên trải nghiệm/ khảo sát các sự kiện do đơn vị tổ chức từng thực hiện/ tham gia thực hiện.

Sơ đồ chính thức concert của G-Dragon tại Vinhomes Ocean Park 3.

Giá vé cao nhất của concert Übermensch - G-Dragon tại Việt Nam tương đương với các điểm dừng chân trước. Trong khi ở một số nơi, sự kiện send off (tạm biệt) bị hủy thì ở Việt Nam vẫn được giữ lại và dành riêng cho VVIP. Với mức giá 8 triệu đồng với đầy đủ bộ quà (thẻ, dây đeo, card "bo góc"), suất tham gia tổng duyệt (sound check) và kết thúc, VVIP là hạng vé "ngon nhất" để các "phú bà/ phú ông" tất tay.

Dựa theo sơ đồ, VVIP là khu vực rất nhỏ viền quanh rào chắn nằm sát sân khấu nhất. Cách chia làn này đã có từ các chặng khác, số lượng vé VVIP được ước tính vào khoảng 0,5% - 1%, để đảm bảo toàn bộ khán giả có được góc nhìn đẹp nhất, xứng đáng với việc "xuống tiền" mạnh nhất.

Ở các concert trước, VVIP là khu vực dễ được G-Dragon đến gần giao lưu nhất, đặc biệt ở các quốc gia xếp loại khu này là vé đứng. Ở chặng Việt Nam, VVIP là vé ngồi. Vì thế, không loại trừ khả năng ban tổ chức concert sẽ yêu cầu khán giả không rời khỏi chỗ ngồi để đảm bảo trật tự.

Đặc quyền không chính thức này chính là một trong những lý do fan chấp nhận dốc ví cho VVIP. - Video: IG @xxidrgn_0818

Về lý thuyết, sau VVIP sẽ là hạng vé có giá cao thứ nhì - VIP (7,3 triệu đồng). Nhưng ở concert tại Việt Nam thì chưa chắc. VIP là hạng vé ngồi ở khu vực gần sân khấu nên thông thường, ghế sẽ được xếp trên cùng mặt bằng. Các khán giả nhỏ con mua trúng ghế ngồi xa sẽ khó nhìn thấy sân khấu do vướng đầu của người phía trước cũng như khi phấn khích, các khán giả phía trên sẽ giơ cao lightstick hoặc điện thoại.

Vì thế, nếu bạn không quá mặn mà với suất tham gia sound check và các quà tặng kèm thì hạng PREMIUM (6,5 triệu đồng) sẽ "lời hơn" VIP. Một số khán giả sẽ lo khu FOH và live cam phía trước có thể chắn toàn bộ góc nhìn sân khấu chính. Tuy nhiên, trường hợp này khó xảy ra.

Sau hạng PREMIUM là khu SKY LOUNGE. Ban tổ chức ắt hẳn phải đảm bảo tầm nhìn vẫn thấy được sân khấu để xứng với số tiền khán giả bỏ ra. Nếu hoàn toàn bị khuất, khu vực này sẽ không có giá cao như vậy mà sẽ được ghi chú "hạn chế tầm nhìn" (restricted view - rv) như một góc của CAT3 - 4 - 6.

Ở các quốc gia tổ chức ở sân vận động/ nhà hát có mái vòm, live cam ở khu vực chính diện sẽ được treo cao. Tham khảo video dưới đây:

Nguồn: dianjoanita0

Từ nhạc hội 8wonder và các concert tổ chức tại Vinhomes Ocean Park 3, 100% khu ngồi PREMIUM, CAT sẽ được dựng khán đài cao và giật cấp (đẹp nhất là mỗi hàng giật cấp một lần). Vì là khán đài dựng, nên để đảm bảo an toàn, ở các sự kiện trước, đội bảo an, nhân viên điều phối sẽ yêu cầu khán giả ngồi tại chỗ và không đứng lên nhảy mạnh. Nếu concert của G-Dragon cũng được thực hiện tương tự, hạng vé PREMIUM sẽ có góc nhìn chính diện, bao quát và "cực chill".

Ở hạng vé đứng, GA 2 (3,8 triệu đồng) có vẻ "ngon nhất". Vị trí ở trung tâm, ngay sau khu ngồi VIP. Chỉ cần các khán giả ở khu vực này không đồng loạt đứng hết lên thì ít nhất một nửa fan ở GA 2 sẽ có góc nhìn ổn - vừa nhìn được toàn bộ sân khấu vừa thấy được màn LED. Trong khi đó, khán giả ở vị trí GA 1 (3,3 triệu đồng) sẽ phải "linh động khớp cổ" hơn vì một số góc đứng sẽ phải chọn giữa chỉ xem LED hoặc chỉ xem "anh Long" G-Dragon ở sân khấu.

Các khu vực "màu xám" được ghi chú "hạn chế tầm nhìn" gần như sẽ chỉ theo dõi được màn LED do bị chắn bởi dàn giáo, loa... Fan nhắm mua vé ở vị trí này cần chuẩn bị tinh thần tận hưởng không khí là chính.

Với các hạng vé còn lại, giá vé lẫn chất lượng góc nhìn không chênh lệch nhau nhiều. Bạn có thể cân đối giữa túi tiền và sức khỏe để chọn chỗ ngồi hay đứng, thêm một chút "trông đợi vào nhân phẩm" để có được chỗ đẹp trong khu.