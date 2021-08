Đăng tin 'công ty giấu F0', nữ công nhân ở Nghệ An bị công an triệu tập

TPO - Một nữ công nhân của Công ty Em-Tech Việt Nam tại Nghệ An đăng lên facebook cá nhân thông tin "công ty giấu F0" vừa bị công an triệu tập

Ngày 31/8, Công an phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệu tập Lữ Thị Hằng (26 tuổi, trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu), vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 lên Facebook cá nhân.

Trước đó, qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, Công an phát hiện trên Facebook cá nhân của Hằng có đăng tải thông tin "công ty emtech đã có F0. Công ty dấu mấy hôm".

Lữ Thị Hằng là công nhân của Công ty Em-Tech Việt Nam tại Nghệ An có địa chỉ ở khối 2 (phường Vinh Tân, TP Vinh). Theo xác minh của Công an, công ty có hơn 2.000 công nhân, đến nay chưa ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19 nào. Công ty vẫn hoạt động bình thường.

Nội dung Hằng đăng tải đã khiến rất nhiều công nhân có tâm lý hoang mang, lo sợ. Tại cơ quan công an, Hằng thừa nhận thông tin mình đăng tải là không đúng sự thật.

Hiện, Công an đang hoàn tất hồ sơ, xử phạt hành chính Lữ Thị Hằng với mức phạt từ 5-10 triệu đồng.

Tụ tập ăn nhậu còn cãi lộn với hàng xóm, 3 người bị phạt 45 triệu đồng





Ngày 31/8, Công an xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định của Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Trọn (21 tuổi), Nguyễn Văn Lành (36 tuổi), cùng ngụ xã Thạnh Hòa và Trần Hoàng Anh (36 tuổi), ngụ xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”. Theo đó, mỗi người bị xử phạt 15 triệu đồng.

Trước đó, chiều ngày 22/8, nhận được tin báo của người dân về việc có 3 người tổ chức ăn nhậu rồi cự cãi, gây mất an ninh trật tự tại ấp Láng Quắm. Công an xã Thạnh Hòa đã phân công lực lượng đến nơi thì bắt quả tang Trọn, Hoàng Anh và Lành đang tụ tập ăn nhậu rồi kiếm chuyện cãi nhau với hàng xóm gần đó, làm mất an ninh trật tự nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Hành vi của 3 người này đã vi phạm quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là trong bối cảnh huyện Giồng Riềng đang thực hiện quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 với mức độ giãn cách xã hội cao nhất.

Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng cũng yêu cầu các cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.