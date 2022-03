Dâng thương, thắp nến tri ân các bậc tiền nhân

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2022, chia sẻ: "Như chúng ta đã biết, lịch sử của Côn Đảo hết sức đặc biệt, một huyền thoại bi tráng, thể hiện tinh thần bất khuất, anh dũng và quyết tâm hi sinh đến cùng của cha ông ta để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Nằm trong chương trình chính thức của Tiền Phong Marathon 2022 có một loạt hoạt động mang tính chất đền ơn đáp nghĩa, tri ân, ôn lại truyền thống, gồm Lễ Thượng cờ, trải lá cờ rộng 300 mét vuông ở quảng trường; lễ thắp nến, dâng hương, tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương; đi thăm các cựu tù chính trị đang sinh sống trên đảo và gửi quà tặng cho các cựu tù chính trị Côn Đảo đang sống ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là nhằm hiện thực hóa khẩu hiệu của giải đấu 'Theo dấu chân huyền thoại'. Đây là các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống, khơi gợi, hun đúc, phát triển thêm tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng và quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do, xây dựng đất nước".