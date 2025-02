Đăng thông tin sai sự thật về an ninh ở huyện Cư Kuin, một người bị xử phạt

TPO - Một người đàn ông ở Đắk Lắk đăng thông tin sai sự thật về an ninh trật tự (AANTT) ở huyện Cư Kuin. Sau đó, thông tin được lan truyền trên mạng, nhận thấy không đúng sự thật nên người đàn ông này đã gỡ bỏ sau hơn 10 phút đăng tải.

Ngày 6/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.H.V. (SN 1992, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) 7,5 triệu đồng về hành vi “Vi phạm hành chính trong bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử”.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 2/2/2025 (tức Mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện có thông tin lan truyền trên mạng về việc “Chuẩn bị có một tốp khoảng 15 người dân tộc thiểu số ở Krông Pắk qua UBND xã Ea Ning, huyện Cư Kuin để tấn công...”.

Thông tin trên đã nhanh chóng lan truyền trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, công an tỉnh đã triển khai lực lượng đảm bảo ANTT ngay trên địa bàn, vào cuộc xác minh nguồn tin.

Qua điều tra, công an xác định thông tin này do N.H.V. đăng và phát tán trong hội nhóm kín “Hội Bố Mẹ Đơn Thân Đắk Lắk Tây Nguyên” nơi V. làm quản trị viên nên đã mời lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, N.H.V. thừa nhận chính bản thân đã đăng thông tin sai sự thật nói trên. Ngay sau khi thông tin được lan truyền trên mạng, nhận thấy không đúng sự thật nên N.H.V. đã gỡ bỏ sau hơn 10 phút đăng tải.

Theo Công an huyện Cư Kuin, nguyên nhân khiến N.H.V. đăng thông tin sai sự thật trên là vào khoảng 15h chiều 1/2/2025, một nhóm thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 13 đến 15 sinh sống tại các buôn của huyện Cư Kuin đi chơi thác trên địa bàn huyện.

Tại đây, nhóm thanh, thiếu niên này đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm 20 thanh, thiếu niên khác sinh sống trên địa bàn huyện Krông Pắk. Tuy nhiên, sau đó cả hai nhóm bỏ về, không xảy ra sự việc đánh nhau hay gây mất ANTT.