Đang ngồi nhậu, ba thanh niên bất ngờ bị chém trọng thương

TPO - Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ chém nhau tại quán nhậu trên địa bàn để tiếp tục điều tra.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 10/8, Hồ Hoàng Luân (20 tuổi), Lê Quang Danh (19 tuổi), Nguyễn Thanh Hoàng (19 tuổi), cùng ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đang ngồi nhậu tại một quán trên địa bàn xã Mỹ Lộc thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe mô tô mang theo 2 con dao tự chế xông vào quán chém gây thương tích.

Gây án xong, 2 đối tượng nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. 3 thanh niên nói trên được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan công an xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do Luân và Phạm Dũng Mãnh (21 tuổi, ngụ cùng địa phương) có mâu thuẫn cá nhân từ trước. Do đó, trong lúc đang nhậu ở bàn kế bên, Mãnh đã điện thoại cho Trần Quang Thuấn (17 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và Trần Quốc Trọng (16 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đến chém Luân, Danh, Hoàng gây thương tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Tam Bình đã nhanh chóng truy bắt Mãnh, Trọng, Thuấn và một số đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.