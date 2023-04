Dang dở dự án kè bờ hồ Di tích Thành Cổ Quảng Trị

TP - Việc thi công dở dang Dự án kè bờ hồ Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị đang gây mất mỹ quan di tích, trong khi công trình ngày càng xuống cấp.

Bộ mặt di tích bị ảnh hưởng

Được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt triển khai thực hiện trong thời hạn 2 năm 2021-2022 với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, song đến nay đã hết thời hạn nhưng Dự án kè bờ hồ Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị chỉ mới giải ngân được hơn 12,7 tỷ đồng. Quá trình xây dựng công trình chậm tiến độ, nên số vốn còn lại bị thu hồi khiến dự án lâm vào tình trạng dang dở.

Ghi nhận thực tế ngày 29/3 cho thấy thành kè xung quanh hồ nước phía trước Thành Cổ đã hư hỏng nặng, nhiều vị trí bị nứt với diện tích tương đối lớn. Một số đoạn lan can trước đó được mở dùng làm lối vận chuyển vật liệu nhưng nay chỉ rào chắn bằng thanh tre thô sơ, không có biển cảnh báo. Khu vực lòng hồ bao quanh di tích nằm cạnh các hộ gia đình còn ngổn ngang đất cát, vật liệu xây dựng. Bên trong thành của 2 hồ nước, hệ thống móng trụ đã được đổ bê tông, riêng phần cốt thép chưa hoàn thiện, các thanh sắt để lộ thiên nên đã hoen gỉ. Gia đình cựu chiến binh Hồ Thanh Sơn (khu phố 2, thị xã Quảng Trị) sống cạnh khu di tích rất buồn lòng bởi những ngổn ngang, nham nhở bên trong hồ nước phía trước di tích do quá trình kè bờ hồ dang dở gây ra.

“Trước mắt, chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp với Ban Quản lý di tích dọn dẹp, hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng để đảm bảo công tác đón tiếp du khách đến tham quan. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu tính toán lại khối lượng để quyết toán công trình tính đến thời điểm này. Song song với đó, Ban sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tìm kiếm các nguồn vốn khác để bố trí sớm hoàn thành khối lượng còn lại của dự án” - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị Trương Hữu Hiếu

Trưởng Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, bà Cáp Thị Thiên Trang, cho hay, dự báo dịp 30/4 và 1/5 này, lượng du khách đến tham quan sẽ rất đông. Để đảm bảo mỹ quan cho di tích, Ban đã đề nghị phía đơn vị thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, khẩn trương chỉnh trang, dọn dẹp những hạng mục đã dừng thi công. “Trước mắt, chúng tôi đã tiến hành đưa nước và thông 2 hồ với nhau nhằm tránh tình trạng cá chết khi mùa nắng nóng đang đến, đồng thời che lấp phần cọc tre nham nhở trên mặt hồ. Ngoài ra, khẩn trương chăm sóc số hoa súng trong hồ để đảm bảo cảnh quan. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn các cấp, ngành có thẩm quyền sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện để công trình hoàn thành nhằm tạo cảnh quan xanh- sạch - đẹp cho di tích, phục vụ tốt hơn công tác đón tiếp khách du lịch”, bà Trang nói.

Vì sao dang dở?

Kè Thành Cổ Quảng Trị là hệ thống kè hào với tổng chiều dài 4.432 m, được đầu tư xây dựng từ giai đoạn 1993-1995 với kết cấu thô sơ, hệ kè bằng đá hộc kết hợp trụ móng đơn, giằng kè bê tông cốt thép. Trải qua thời gian, công trình đã được cải tạo, sửa chữa nhiều lần, tuy nhiên, hiện vẫn xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí bị lún, nghiêng, hư hỏng nặng, không đảm bảo khả năng chịu lực của công trình. Để đảm bảo an toàn và mỹ quan của di tích, tháng 8/2021, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án trùng tu kè bờ hồ. Dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình khẩn cấp nhằm tu bổ, gia cố toàn bộ kè hồ bên trong Thành Cổ và kè bờ hồ bên ngoài giáp đường Lý Thái Tổ (cửa Nam), đường Hai Bà Trưng (cửa Đông) thuộc thị xã Quảng Trị với tổng chiều dài 3.138,6m. Dự án do Liên danh Công ty TNHH MTV Minh Thành, Công ty TNHH MTV Tuấn Đạt Thành và Công ty TNHH MTV 673 thi công.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị nổi tiếng trong và ngoài nước với trận chiến đấu lịch sử 81 ngày đêm năm 1972. Đây là điểm dừng chân của nhiều du khách trên hành trình tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, nguyên do khiến quá trình thi công kéo dài, không đảm bảo kế hoạch dẫn đến mất vốn đầu tư là do các nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, vật lực, máy móc, thiết bị để thi công; thời gian thực hiện hợp đồng ngắn so với thực tế để tổ chức thi công đảm bảo yêu cầu thiết kế. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục phải qua nhiều bước, nhiều cấp thẩm quyền từ địa phương đến Trung ương nên mất thời gian. Ảnh hưởng nền địa chất yếu, thời gian tạm nghỉ thi công nhường cho các hoạt động trong những ngày lễ lớn của tỉnh và thời gian điều tiết cấp thoát nước cho hệ thống kênh mương nội đồng cũng là những nguyên nhân làm dự án chậm tiến độ và bị thu hồi vốn.

Tháng 12/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính về việc đề xuất bố trí lại nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Ông Trương Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, cho biết, để có thể tiếp tục triển khai dự án, ngày 6/1, Ban làm tờ trình gửi Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề xuất bố trí kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 để đầu tư hoàn thành Dự án kè bờ hồ Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.