Đảng bộ vững mạnh - Hạt nhân dẫn dắt phát triển

TP - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá VN đã khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, bảo đảm sự phát triển hiệu quả và bền vững của doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước trải qua nhiều biến động, Vinataba vẫn giữ được đà tăng trưởng ấn tượng.

Đây là kết quả của một nhiệm kỳ với phương châm hành động mang tính xuyên suốt, là kết quả của quá trình vận doanh biến nguy thành cơ của tập thể những con người sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, doanh nghiệp hiệu quả.

Lãnh đạo sâu sát, quyết liệt

Giai đoạn 2020 – 2025 được đánh giá là một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thử thách đối với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) nói riêng và toàn ngành thuốc lá nói chung. Đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí nguyên phụ liệu và logistics tăng cao cùng với các chính sách quản lý ngành thuốc lá ngày càng chặt chẽ, áp lực cạnh tranh gay gắt, buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp đã tạo ra một bức tranh kinh tế đầy biến động và những thách thức chưa từng có. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, toàn Tổng công ty đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chủ động và linh hoạt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu tại Đại hội

Bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy đã kịp thời ban hành 6.000 văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện đồng bộ 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về SXKD và 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng; tái cơ cấu và xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; tuyên truyền và xây dựng văn hóa doanh nghiệp Vinataba trong tình hình mới.

Việc đào tạo, quy hoạch cán bộ được Đảng ủy Tổng công ty thực hiện bài bản, trong nhiệm kỳ đã bổ nhiệm các nhân sự quy hoạch tại chỗ từ Tổng công ty vào các vị trí quan trọng của Tổng công ty và các đơn vị như: Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy; Thành viên Hội đồng Thành viên; Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; cán bộ chủ chốt tại Đảng ủy… các cán bộ được bổ nhiệm đã phát huy tốt năng lực, sở trường, đóng góp vào thành công chung của Đảng bộ.

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về SXKD, phù hợp với diễn biến thị trường, đặc biệt chú trọng đến nâng cao hiệu quả các khâu trong chuỗi giá trị ngành, tăng cường ứng dụng các tiến bộ KHKT, giữ vững vị thế hàng đầu tại Việt Nam. Tổng công ty tập trung phát triển theo 4 trụ cột, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu độc hại, tích cực phối hợp phòng chống buôn lậu thuốc lá để bảo vệ sản xuất trong nước, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Hoạt động của Đảng bộ khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo

Dù đối diện nhiều thách thức, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao. Kết quả nổi bật là bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước, đóng góp ngân sách tăng đều qua các năm. Riêng năm 2024, Vinataba đã nộp hơn 15.677 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, đóng góp 180 tỷ đồng cho quỹ bảo vệ môi trường. Tổng công ty đứng thứ 6 trong khối doanh nghiệp nhà nước và thứ 11 trong khối doanh nghiệp toàn quốc về đóng góp ngân sách Nhà nước.

Về sản xuất thuốc lá điếu, thị trường nội tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều sản phẩm chất lượng tốt, giá cả phù hợp được người tiêu dùng lựa chọn, sản lượng sản xuất thuốc điếu bình quân giai đoạn 2020 – 2024 đạt 2,7 tỷ bao/năm, thị phần của Tổng công ty chiếm 65% toàn ngành. Xuất khẩu thuốc lá điếu tăng trưởng mạnh mẽ, bình quân giai đoạn 2020 – 2024 đạt 1,6 tỷ bao/năm, tăng bình quân 9,8%/năm, chiếm 80% tỷ trọng xuất khẩu toàn ngành năm 2024. Xuất khẩu các sản phẩm mang nhãn hiệu Tổng công ty tăng từ 23 nhãn lên đến 43 nhãn, đạt hơn 80 triệu USD, chiếm 25% tổng giá trị xuất khẩu năm 2024.

Bên cạnh nhiệm vụ SXKD, Tổng công ty đã dành hơn 216 tỷ đồng cho các chương trình xã hội: Phụng dưỡng 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 07 thương binh nặng, hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông, chăm lo cho quân, dân huyện đảo Trường Sa; trao tặng 226 nhà tình nghĩa, 225 nhà tình thương, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nhiều chương trình vì cộng đồng. Đặc biệt, Tổng công ty và các đơn vị đã đóng vai trò tích cực trong việc tạo công ăn, việc làm cho hàng nghìn lao động tại các địa phương trồng cây thuốc lá, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Tái cấu trúc – Đổi mới để phát triển bền vững

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 là quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ của Tổng công ty, từng bước thoái vốn khỏi các lĩnh vực không còn phù hợp như bánh kẹo, thực phẩm để tập trung vào ngành nghề cốt lõi, sản xuất thuốc lá và nguyên phụ liệu thuốc lá.

Việc đầu tư vào công nghệ và chuyển đổi số được đẩy mạnh trên tất cả các khâu: Sản xuất, quản trị, phân phối. Hơn 963 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng trong các nhà máy, giúp tiết kiệm chi phí hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Hệ thống dây chuyền tự động hóa, tối ưu hóa quy trình, minh chứng cho tầm nhìn đầu tư vào nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo. Việc tự động hóa sản xuất tại các công ty thành viên (Thăng Long, Sài Gòn, Cát Lợi…) giúp tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời bảo vệ môi trường và sức khoẻ người tiêu dùng.

Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) được triển khai đồng bộ, giúp Vinataba nâng cao khả năng kiểm soát dòng tiền, tối ưu hàng tồn kho và tăng hiệu suất bán hàng. Các giải pháp tự động hóa, quản lý thông minh theo mô hình “doanh nghiệp số” đang dần thay thế phương pháp quản lý truyền thống, giúp Vinataba rút ngắn chu kỳ sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn. Năng suất lao động tăng lên, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu sai sót, lãng phí trong quá trình sản xuất, hiện đại hóa và tăng cường tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý điều hành,… là những kết quả đáng khích lệ đã đạt được nhờ chuyển đổi số tại các đơn vị, hướng đến xu thế tất yếu của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Thành công của Đảng bộ Vinataba trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là những tiền đề quan trọng để toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Trách nhiệm – Hiệu quả”, Đảng bộ sẽ vững chắc đưa Tổng công ty vượt qua khó khăn, thách thức của nhiệm kỳ tới, sẵn sàng hành trang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên Việt Nam hùng cường thịnh vượng.