Dân tình bất ngờ vì Doãn Quốc Đam "hiền khô", khác xa vai phản diện trong Long Diên Hương

Thiện Dư

HHTO - Tính cách của Doãn Quốc Đam ngoài đời khác xa trên phim, khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Chỉ trong tuần đầu công chiếu, Truy Tìm Long Diên Hương đã nhanh chóng vươn lên đứng đầu phòng vé trong ngày, trở thành phim Việt được quan tâm nhất hiện tại. Câu chuyện giành lại bảo vật Long Diên Hương của Tâm (Quang Tuấn) và những người bạn gây chú ý với những pha hành động, đối đầu với phản diện Khương Liều (Doãn Quốc Đam), cũng là nhân vật đang được cư dân mạng vô cùng yêu thích.

doan-quoc-dam-176188652727210141.jpg

Đặc biệt, nếu trên màn ảnh Khương Liều có cá tính bặm trợn, lạnh lùng, tàn nhẫn, ra tay không chớp mắt thì ngoài đời, Doãn Quốc Đam gây bất ngờ bởi nét tính cách trái ngược hoàn toàn. Tại một buổi giao lưu đoàn phim vừa qua, nam diễn viên đã có phản ứng rụt rè, ngại ngùng khi được khán giả phát biểu khen ngợi và tặng hoa. Thậm chí mãi đến khi đồng nghiệp nhắc nhở tặng quà cho người hâm mộ, anh mới nhận ra phải làm gì tiếp theo.

photo-6113779315162942254-y.jpg
photo-6113779315162942255-y.jpg
Doãn Quốc Đam rụt rè, cúi đầu cảm ơn khán giả. Nguồn: MEOW Entertainment
Khoảnh khắc Doãn Quốc Đam ngại ngùng, bất ngờ khi được khán giả khen. Nguồn: MEOW Entertainment

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên vì vẫn luôn tưởng Doãn Quốc Đam là người sôi nổi, chí ít giống như những vai diễn của mình. Phản ứng "hướng nội" của nam diễn viên còn bị đùa là "hiền queo", giống như "tân binh mới vào nghề".

cmt.jpg
Bình luận của cư dân mạng về Doãn Quốc Đam.

Nhìn lại hành trình hơn 10 năm trong nghề, Doãn Quốc Đam từ lâu đã nổi tiếng với những vai diễn gai góc, sừng sỏ hoặc "phá hủy" nhan sắc. Anh từng khiến khán giả ấn tượng với hàng loạt nhân vật trong Quỳnh Búp Bê, Mê Cung, Hồ Sơ Cá Sấu, Độc Đạo, và gần đây nhất Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

thanh-vai-phu-doan-quoc-damdocx.jpg
doan-quoc-dam.jpg
33-2.jpg

Thế nhưng, vai Khương Liều trong Truy Tìm Long Diên Hương đã giúp Doãn Quốc Đam chứng minh được năng lực diễn xuất điện ảnh và võ thuật của mình, dù cho vai trò của anh trong phim không quá nhiều.

banner.jpg
Thiện Dư
