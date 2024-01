Dân số nhiều quận ở Hà Nội vượt 3 lần quy hoạch: Cải tạo chung cư cũ gặp khó

TP - Ở một số quận, dân số thực tế đã vượt gấp 3 lần chỉ tiêu quy hoạch. Đây là bài toán khó trong cải tạo chung cư cũ.

Đề xuất nâng cao tầng

Thực hiện Đề án về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, UBND quận Đống Đa vừa tổ chức hội nghị công khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo, xây dựng lại 3 khu tập thể tại phường Khương Thượng, Trung Tự và Kim Liên.

Thuyết minh của chủ đầu tư cho thấy, dự kiến quy mô dân số khu tập thể Trung Tự là 8.200 người, vùng phụ cận 4.050 người. Mật độ xây dựng toàn khu là 30-60%, giữ nguyên theo quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 được Hà Nội phê duyệt năm 2012. Chiều cao tối thiểu vẫn giữ từ 2 tầng, nhưng chiều cao tối đa được đề xuất nâng gấp đôi số tầng quy hoạch phân khu trước đó, từ 24 lên 48 tầng.

Các hạng mục dự kiến trong khu vực lập quy hoạch bao gồm: nhà chung cư, nhà liền kề, nhà biệt thự. Các hạng mục công trình hạ tầng xã hội như trường mẫu giáo, tiểu học, THPT, công viên cây xanh, vườn hoa, sân luyện tập thể dục thể thao; các công trình trụ sở cơ quan, hành chính; đường giao thông, bãi đỗ xe...

Thông tin từ UBND quận Thanh Xuân cho biết, quận này đã rà soát, tổng số chung cư cũ trên địa bàn quận là 219 nhà, trong đó, nằm trong kế hoạch 148 nhà, đề nghị bổ sung 71 nhà.

Nhà chung cư cũ trước đây do các sở, ngành tổ chức kiểm định là 23 nhà, trong đó, có 2 nhà được đánh giá nguy hiểm cấp B, 21 nhà được đánh giá nguy hiểm cấp C. Nhà chung cư do Sở Xây dựng đang tổ chức thực hiện kiểm định đợt 1 là 44 nhà, hiện tại 13 nhà đã có kết quả kiểm định đang trình Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua (12 nhà cấp B, 1 nhà cấp C). Nhà chung cư do quận tổ chức kiểm định 81 nhà, trong đó, đợt 1 là 7 nhà, đợt 2 là 43 nhà, đợt 3 là 0 nhà, đợt 4 là 31 nhà.

Đến nay, quận Thanh Xuân đã trình Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội văn bản đề nghị thẩm định, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh nhà chung cư cũ. Quận phối hợp tổ chức kiểm định 44 nhà chung cư (đợt 1).

Dân số đã vượt gấp 3 lần quy hoạch

Đại diện UBND quận Thanh Xuân cho biết, quận là một trong những quận đảm bảo tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, trong giai đoạn triển khai gặp nhiều vướng mắc. Hiện tại, một số vướng mắc vượt thẩm quyền của địa phương, quận đang xin ý kiến chỉ đạo của thành phố và các sở, ngành có liên quan. Cụ thể như: Hệ số K bồi thường khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; về đánh giá sự phù hợp các nhà chung cư đã được kiểm định; về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; về lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn...

Đại diện quận Thanh Xuân thẳng thắn cho rằng: Việc làm quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ thời điểm này sẽ gây lãng phí. Theo đó, ở quận Thanh Xuân, nhiều khu vực có chỉ tiêu dân số hơn 7.000 dân, tuy nhiên thực tế dân số đã ở mức 20.000 dân. Quy hoạch chỉ cho phép xây nhà cao đến 26 tầng nhưng thực tiễn phải cho xây đến 40 tầng mới đủ bù đắp chi phí, thu hút nhà đầu tư thực hiện. Hiện nay, việc lấy ý kiến điều chỉnh Quyết định 1259/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đang được thực hiện. “Vậy nếu làm quy hoạch chi tiết trước mà không dựa trên quy hoạch phân khu (chưa điều chỉnh) là bài toán ngược, gây lãng phí ngân sách”, đại diện quận chia sẻ.

Trong khi đó, đại diện UBND quận Đống Đa cũng khẳng định, khó khăn nhất trong vấn đề cải tạo chung cư cũ vẫn là chỉ tiêu quy hoạch, trong đó dân số hiện tại đã vượt chỉ tiêu so với quy hoạch nhiều lần.

Thông tin từ Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội cho biết, sở này đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố, đảm bảo đồng bộ với đề án theo chỉ đạo của UBND thành phố. Trong đó có các văn bản nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn liên quan việc tính toán chi phí lập quy hoạch tổng mặt bằng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách. Sở cũng đã trình UBND TP duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết đối với 7 đồ án khu chung cư cũ giai đoạn 1 bao gồm: Ngọc Khánh, Giảng Võ, Thành Công; Nghĩa Tân, Trung Tự, Kim Liên, Khương Thượng.