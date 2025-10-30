Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn sao Việt “đổ bộ” chúc mừng Hương Giang trong hành trình mới tại Miss Universe lần thứ 74

Lan Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hương Giang xúc động tại lễ send-off trước khi lên đường dự thi Miss Universe 2025, với sự tham dự của đông đảo đồng nghiệp và khán giả.

Chiều 30/10, sự kiện Send-off Representative of Miss Universe Vietnam 2025 chính thức diễn ra, đánh dấu thời khắc Hoa hậu Hương Giang khởi đầu hành trình đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025 tại Bangkok, Thái Lan.

dd5e7a1f83a00efe57b1.jpg
Đây là dịp mà tổ chức Miss Universe Vietnam chính thức công bố Hương Giang trở thành đại diện của Miss Universe Vietnam tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss Universe lần thứ 74.

Sự kiện lần này quy tụ đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ. Không khí sự kiện càng thêm sôi động với sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ và bạn bè thân thiết của Hương Giang như Hồ Ngọc Hà, Mai Ngô, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên,...

e49ade3a198594dbcd94.jpg
Nhiều nghệ sĩ đến chung vui cùng Hương Giang.

Đặc biệt, tại buổi lễ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên - đại diện Việt Nam tại Miss Universe Vietnam 2024 đã có màn trao sash trang trọng, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ đại diện Việt Nam. Cùng với đó, hai đoạn phim ngắn Hơn Cả Một Hoa Hậu Beyond The Crown được công chiếu, tái hiện hành trình trưởng thành, bản lĩnh và khát vọng của chính mình.

f5b6a0c5587ad5248c6b.jpg
935e25fedd41501f0950.jpg
Qua đó, cô cho thấy bản thân không chỉ là biểu tượng sắc đẹp, mà còn là đại diện cho tinh thần dấn thân, sáng tạo và kiến tạo giá trị mới cho cộng đồng.

Đặc biệt, trong buổi lễ, khi nhận được câu hỏi về việc Miss Universe những năm gần đây liên tục mở rộng tiêu chí tham dự, cho phép phụ nữ chuyển giới, đã kết hôn hoặc có con được dự thi, Hương Giang đã có những chia sẻ chân thành và đầy cảm xúc.

Việc cô - người từng đăng quang Miss International Queen 2018 - chính thức góp mặt tại Miss Universe 2025 được xem là một dấu mốc mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần cởi mở, bình đẳng và tiến bộ của cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh.

f5b6a0c5587ad5248c6b.jpg
Hương Giang khéo léo trả lời ứng xử.

Miss Universe Vietnam 2025 cho biết: “Thay vì hỏi ‘Tại sao lại là Hương Giang?’, tôi chọn hỏi ‘Tại sao không thể là Hương Giang?’. Nếu tôi có thể, bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể. Đó không phải là câu chuyện về giới tính, mà là câu chuyện về con người, về niềm tin rằng xuất phát điểm không quyết định giới hạn của chúng ta”.

731ce2f62549a817f158.jpg
Những chia sẻ truyền cảm hứng của Hương Giang dành cho những người trẻ.

Theo kế hoạch, Hương Giang sẽ lên đường sang Thái Lan đầu tháng 11, cùng hơn 130 thí sinh khác bước vào các hoạt động chính thức của Miss Universe lần thứ 74. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Bangkok, hứa hẹn là một trong những sự kiện được chờ đón nhất năm.

19f3dcac1b13964dcf02.jpg

Hành trình của Hương Giang đã được khắc ghi từ dấu ấn đầu tiên tại Vietnam Idol 2012. Từ một thí sinh đầy nghị lực, cô từng bước khẳng định bản thân qua hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật bền bỉ, ghi dấu ấn ở nhiều vai trò: ca sĩ, diễn viên, MC, người mẫu và nhà sản xuất nội dung.

image-12.jpg
Hương Giang có bề dày hoạt động nghệ thuật sôi nổi.
image-9.jpg

Lan Anh
#Hương Giang #Miss Universe 2025 #đại diện Việt Nam #đấu trường nhan sắc #Miss Universe

